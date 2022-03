Magistrale Dorothea Wierer. L'azzurra confeziona una gara perfetta nell'inseguimento di Kontiolahti e torna sul podio in questo format a oltre due anni dal trionfo mondiale di Anterselva, rimontando dalla 17esima posizione con cui aveva chiuso la sprint di sabato fino a un secondo posto da applausi. Impeccabile al poligono, gestito alla sua maniera, da inesorabile cecchina. Solo Tiril Eckhoff, che partiva per terza, resiste alla cavalcata dell'altoatesina, e nonostante due errori nell'ultima serie in piedi chiude con 15.9 secondi di margine. Terzo posto per la tedesca Denise Herrmann (+19.5 e un errore in tutti i poligoni tranne il terzo), scesa di due posizioni rispetto alla griglia di partenza.

Ai piedi del podio c'è la leader di Coppa del Mondo Marte Roeiseland (tre errori, +35.8), che incamera altri punti preziosi per la classifica generale. A seguire l'altra norvegese Knotten (+43.5), la francese Anais Chevalier (+54.3), la ceca Jislova (+56.0), la tedesca Preuss (+1.00.3), la svedese Elvira Oeberg (+1.10.7 con quattro errori) e l'austriaca Zdouc (+1.18.0) a chiudere la top 10. Male Hanna Oeberg, 18esima con ben sei errori. Lontane le altre due azzurre in gara: Federica Sanfilippo è 41esima a tre minuti e mezzo con due errori al tiro, Samuela Comola chiude 57esima a oltre sei minuti. Per Dorothea Wierer è il terzo podio individuale in questa Coppa del Mondo dopo il terzo posto nella sprint di Ruhpolding e il successo nella mass start di Anterselva. I podi individuali in Coppa del Mondo in carriera sono invece 43.

