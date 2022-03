Dominik Windisch, sulle nevi di Kontiolahti (Finlandia). L’azzurro, che avrebbe dovuto quest’oggi dare un importante contributo nella staffetta maschile valida per la tappa finnica della Coppa del Mondo di non sarà al via per aver contratto il famigerato Coronavirus. Una notizia poco gradita, ma a cui ormai ci si è abituati per quanto si sta vivendo. Niente gare per il campione del mondo della mass start a Östersund 2019,, sulle nevi di Kontiolahti (Finlandia). L’azzurro, che avrebbe dovuto quest’oggi dare un importante contributo nella staffetta maschile valida per la tappa finnica della Coppa del Mondo di biathlon

A rivelare la positività è stato lo stesso Windisch sui suoi canali social: “Non prenderò parte alle gare di Kontiolahti, perchè sono risultato positivo ad un test effettuato qui in Finlandia. Sto bene, non ho sintomi quindi non preoccupatevi. E’ incredibile come questo problema ora sia davvero marginale rispetto a quello che succede in questi giorni nel mondo“, la sottolineatura dell’altoatesino in riferimento anche al conflitto in Ucraina. Ragione quest’ultima per cui non saranno in gara russi e bielorussi in questo round del massimo circuito internazionale.

Pertanto l’Italia si presenterà con il seguente quartetto: Thomas Bormolini, Lukas Hofer, Didier Bionaz e Tommaso Giacomel. Windisch, purtroppo, dovrà stare a guardare e rinunciare anche alla sprint e alla pursuit del weekend in Finlandia.

