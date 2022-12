nell’inseguimento maschile arriva la doppietta norvegese, con Johannes Thingnes Boe vittorioso davanti a Sturla Holm Laegreid, mentre completa il podio il francese Emilien Jacquelin. In casa Italia va a punti Tommaso Giacomel, 30°, mentre non ce la fa Didier Bionaz, 46°. A Kontiolahti, in Finlandia, giornata di chiusura della prima tappa di Coppa del Mondo di biathlon , con, mentre completa il podio il francese Emilien Jacquelin. In casa Italia, mentre non ce la fa Didier Bionaz, 46°.

Johannes Bø col brivido: sbaglia l'ultimo poligono, ma domina lo stesso

La gara

Johannes Thingnes Boe, forte del pettorale giallo, parte a tutta e fa il vuoto: al primo poligono in tanti trovano lo zero e l’unico a non essere troppo lontano dal norvegese è il connazionale Sturla Holm Laegreid, il quale paga 19″2, mentre tutti gli altri avversari sono oltre i 50″ di ritardo. Tommaso Giacomel con lo zero risale in 28ma posizione a 2’14″8, Didier Bionaz con un errore si attesta in 50ma piazza a 2’56″3. Il duello tra connazionali prosegue nel secondo giro e le cose sostanzialmente non variano dopo la seconda sessione di tiro, dove ancora in tanti trovano lo zero: Johannes Thingnes Boe esce con 19″6 su Sturla Holm Laegreid, mentre il terzo è il francese Emilien Jacquelin a 49″4. Due errori per Tommaso Giacomel, che scivola in 35ma piazza a 3’06″3, proprio davanti a Didier Bionaz, che fa 5/5 e risale al 36° posto a 3’06″5.

Il terzo poligono inizia a fare un po’ di selezione: Johannes Thingnes Boe sbaglia ma anche Sturla Holm Laegreid manca un bersaglio e paga 27″9, insidiato da Emilien Jacquelin, che con 5/5 è terzo a 37″4. Oltre il minuto tutti gli altri, mentre Tommaso Giacomel fa 4/5 ma risale al 30° posto a 3’18″0, infine Didier Bionaz commette due errori e scivola in 43ma posizione a 3’55″7.

L’ultima sessione di tiro crea scompiglio: sbagliano tutti. Johannes Thingnes Boe manca due bersagli e vede il vantaggio su Sturla Holm Laegreid (un errore) ridursi a 12″9, dietro Emilien Jacquelin fa 3/5 ed esce a 44″1, con il podio al sicuro, dato che tutti gli altri sono sempre oltre il minuto. Tommaso Giacomel commette altri due errori ed è 29° a 3’29″3, mentre Didier Bionaz con un errore è 44° a 4’05″3. All’arrivo è doppietta norvegese con Johannes Thingnes Boe vittorioso in 32’44″4 davanti a Sturla Holm Laegreid, secondo a 19″2. Completa il podio il transalpino Emilien Jacquelin a 47″3, molto più staccato il resto della compagnia, ben oltre il minuto. In casa Italia va a punti Tommaso Giacomel, 30° a 3’31″6, mentre non ce la fa Didier Bionaz, 46° a 4’32″3.

