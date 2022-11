Lisa Vittozzi in sul podio alla prima gara dell'opening di Kontiolahti, l'Mi sono divertita senza pensare a niente, ma solo a sciare e sparare al meglio, senza paura. Ci sono riuscita e questo mi regala molta soddisfazione" ha commentato Vittozzi alla FISI appena dopo essere tornata sul podio nel circuito maggiore a distanza di quasi due anni dall'ultima volta. Inizia nel migliore dei modi la stagione diin Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon. La 27enne sappadina sale immediatamente, l' individuale femminile . Un terzo posto che regala tanto morale all'azzurra, chiamata ad un'annata di riscatto dopo le ultime precedenti al di sotto delle aspettative, sfoderando una prestazione convincente soprattutto al tiro: un solo bersaglio mancato su venti, ma l'azzurra ha avuto la capacità di reagire immediatamente all'errore, suo tallone d'Achille fino alla scorsa stagione. "" ha commentato Vittozzi alla FISI appena dopo essere tornata sul podio nel circuito maggiore a distanza di quasi due anni dall'ultima volta.

Le sensazioni dopo la gara

"Il cambio materiali mi ha dato fiducia, la scelta è stata azzeccata e penso che sia stato importante. Mi sono sentita molto tranquilla sia sugli sci che al poligono, il lavoro svolto in estate si è fatto sentire, sinceramente non mi aspettavo questa prestazione, anche perchè nell'ultimo mese sono stata un po' ammalata e non avevo bellissime sensazioni, ma alla fine ho fatto ciò di cui sono capace".

La dedica a sé stessa

"Dedico il terzo posto a me stessa, iniziare in questo modo la stagione è oro; sono stati due anni difficili, che però mi hanno insegnato molte cose e a crescere dal punto di vista personale. Senza carattere non se sarei uscita, la voglia non mi è mai mancata".

