Norvegia nella staffetta maschile. La nazionale scandinava trova la prima vittoria stagionale in Coppa del Mondo 2022/2023 a Kontiolahti, quasi scherza con gli avversari fino all'ultima frazione, quando Johannes Boe fa la differenza e consegna il sesto successo nelle ultime sette gare in questa specialità, tra cui l'oro olimpico. Staccate al traguardo, ma in corsa per la vittoria fino all'ultimo cambio, sul podio ci salgono Germania e Francia. Alle loro spalle il vuoto: l'Austria approfitta di una prova da scuola di tiro per piazzarsi in quarta posizione (a due minuti e mezzo di ritardo), un risultato di tutto rispetto per il livello complessivo del quartetto. Così come il quinto posto della Repubblica Ceca che batte in volata la Finlandia, sesta nonostante i tanti errori al poligono. Grande delusione per la Svezia, soltanto decima tirandosi fuori dalle prime battute e non riuscendo più a recuperare dopo due giri di penalità.

L’Italia naviga per tutta la gara nella seconda metà della classifica, evita il giro di penalità ma usa dieci ricariche, chiudendo a quasi cinque minuti di distacco. Patrick Braunhofer reagisce dopo i primi due errori al poligono, ma quattro ricariche e un minuto di ritardo sugli sci sono esagerati. Il tentativo di rimonta dalla terzultima posizione parte da un buon giro di Tommaso Giacomel, viene mantenuto con una prestazione discreta di Daniele Cappellari e un David Zingerle perfetto al poligono, conservando il quindicesimo posto finale per gli azzurri. Considerata l'assenza di Bionaz per motivi di salute e i problemi fisici di Hofer (out per l'intera tappa dell'opening stagionale), è un risultato in linea con l'obiettivo da sufficienza minima.

La cronaca della gara

Christiansen fa forcing per la Norvegia sin dal primo chilometro, ma le altre superpotenze le stanno vicino. Addirittura la Svezia con Femling va all-in al primo poligono, poi si suicida con un doppio giro di penalità al secondo, compromettendo l’intera prova di squadra. La differenza alla prima frazione di gara però la fa il sorprendente francese Eric Perrot: classe 2001, scappa via dopo uno zero rapidissimo alla seconda sessione di tiro.

Si crea così la prima coppia in fuga con le due grandi favorite. Ma la Germania è in agguato, Kuehn sfrutta i tentennamenti al poligono dei diretti rivali per inserirsi nella battaglia e chiudere in testa la seconda frazione. Fabien Claude vanifica quanto fatto da Perrot, superata persino dalla Slovenia di un sempreverde Fak, per poi sciogliersi a partire dal giro successivo con Planko.

Le tre squadre per il podio sembrano così già definite dopo tre quarti di gara, con Germania, Norvegia e Francia di nuovo vicine. Per un attimo anche i transalpini si appaiono al duo in testa, ma Jacquelin spende troppo e crolla sul tratto più duro. Johannes Boe concede qualcosa ai tedeschi sul tiro a terra, ma da lì in poi impone il proprio dominio.

