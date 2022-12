Svezia cinque stelle extralusso tra fondo e tiro in avvio di Trionfo di squadra, trascinata dalle sorelle Öberg, davanti a Germania e Norvegia che lottano per il secondo gradino del podio fino all’ultimo rettilineo. Unacinque stelle extralusso tra fondo e tiro in avvio di Coppa del Mondo femminile. Da diverse stagioni siamo abituati a vedere questa nazionale in condizione già dall’apertura di stagione, ma questa volta le donne rasentano la perfezione. La vittoria nella staffetta di biathlon arriva all’indomani del successo di Hanna Öberg nell’individuale e a pochi giorni di distanza dal tre su tre nello sci di fondo.che lottano per il secondo gradino del podio fino all’ultimo rettilineo.

nona posizione staccata di tre minuti e mezzo. Lisa Vittozzi dà ancora ottimi segnali dopo il L’Italia, orfana di Wierer , chiude instaccata di tre minuti e mezzo. Lisa Vittozzi dà ancora ottimi segnali dopo il terzo posto dell'individuale , riportando le azzurre in carreggiata alla seconda frazione, poi il resto della squadra è troppo falloso al poligono per giocarsela.

La cronaca della gara

Caricata delle vittorie nelle due individuali, è la Svezia a dettare legge nella prima parte della staffetta. Pochi errori al poligono, Persson prova a fare selezione sugli sci. Missione fallita: la svedese commette un errore al tiro e Weidel è ancora una volta la più veloce ad uscire, insieme alla norvegese Knotten. Comola limita i danni: una ricarica utilizzata nella seconda sessione e il cambio per Vittozzi a 38 secondi di ritardo.

La situazione si ribalta completamente a metà gara, protagonista proprio l’azzurra che, trovando un doppio zero rapidissimo, rimonta tutto lo svantaggio e rimette l’Italia in partita. Ma l’illusione dura poco: è pesante l’errore di Carrara, che non copre il bersaglio e spedisce le azzurre al giro di penalità, tirandosi fuori dai giochi. Un gran peccato, si era formato un quartetto interessante al comando al fianco di Francia - anch'essa inizialmente arretrata dopo qualche pasticcio al poligono nella prima parte - Germania e Svezia. Ma ad ogni poligono si stravolge la classifica.

Risale quindi la Norvegia nella terza frazione, raggiungendo la Germania mentre la Svezia prova a scappare con la vincitrice dell’individuale, scivola nuovamente la Francia. In mezzo prova ad inserirsi la solita Svizzera in fiducia al tiro.

Arriva così un’altra vittoria per la Svezia, messa in cascina dalla sorella Elvira, impeccabile al tiro e come sempre veloce sugli sci. Bagarre finale per il secondo posto tra Norvegia e Germania: la tedesca Herrmann-Wick deve usare una ricarica in più, ma riesce a rimontare Tandrevold all’ultimo giro.

