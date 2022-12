Dorothea Wierer ha conquistato un bel secondo posto nell’inseguimento di Kontiolahti, prova valida per la Coppa del Mondo 2022-2023 di biathlon. L’azzurra è scattato con il pettorale numero 9, non ha commesso errori al poligono ed è riuscire a salire sul podio alle spalle della francese Julia Simon. La transalpina è risultata impeccabile al tiro e ha trionfato con 11.9 secondi di vantaggio sull’altoatesina. Si tratta del primo podio stagionale per Dorothea Wierer, che ribadisce di poter lottare per la conquista della terza Sfera di Cristallo in carriera. La nostra portacolori ha espresso la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “Non pensavo di raggiungere questo risultato perché ho passato una settimana veramente difficile dal punto di vista della salute. Ero molto debole in questi giorni, dal mal di gola sono passata al raffreddore e prendere parte all’individuale di giovedì si è rivelato un errore, perché non mi ha certamente aiutato a migliorare la condizione“. , prova valida per la Coppa del Mondo 2022-2023 di biathlon. L’azzurra è scattato con il pettorale numero 9, non ha commesso errori al poligono ed è riuscire a salire sul podio alle spalle della francese Julia Simon. La transalpina è risultata impeccabile al tiro e ha trionfato con 11.9 secondi di vantaggio sull’altoatesina.che ribadisce di poter lottare per la conquista della terza Sfera di Cristallo in carriera. La nostra portacolori ha espresso la propria soddisfazione attraverso i canali federali: ““.

Grande Italia nell'inseguimento! Wierer 2ª e Vittozzi 4ª, rivivi la loro gara

L’azzurra ha poi proseguito nella sua analisi: “Oggi mi sentivo un filino meglio, anche se le gambe rimanevano durissime, ho cercato di concentrarmi sul poligono, perché sapevo che potevo fare la mia gara solamente con un zero. Questa è una stagione dove occorrerà essere costanti ancor più rispetto al passato, ci aspettano veramente tante gare e durante l’anno ci possono stare periodi di bassi e altri periodi di maggiore forma. Oggi non ho mai pensato di competere per il successo perché sugli sci non mi sento ancora al top, però abbiamo fatto un passettino avanti”.

