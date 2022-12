Tre gare individuali e tre podi per l'Italia femminile: non poteva iniziare nel migliore dei modi la Coppa del Mondo 2022/2023. La tappa inaugurale della nuova stagione di biathlon si chiude con le azzurre protagoniste assolute nell'inseguimento di Kontiolahti. Sulle nevi finlandesi, Dorothea Wierer va ad un passo dalla vittoria che manca da Anterselva, preludio del bronzo olimpico conquistato poche settimane dopo: rimonta dalla nona alla seconda posizione senza sbagliare nulla al tiro, beffata soltanto dalla francese Julia Simon, che all'ultimo giro va a velocità doppia. Stesso risultato, stessa specialità e stesso posto dell'ultima volta che aveva marcato il podio (era accaduto lo scorso marzo) per Doro. Lisa Vittozzi invece tiene testa per gran parte della gara, ma ancora una volta un errore le preclude la vittoria, ultimo tassello di un inizio di stagione che resta comunque da favola: tris di podi sfiorato - dopo il mantiene il pettorale giallo. La sappadina termina dunque la prima settimana da leader della classifica generale: segnale più lampante di una ritrovata condizione dopo un paio di stagioni in chiaroscuro non poteva fornirlo. : non poteva iniziare nel migliore dei modi la Coppa del Mondo 2022/2023. La tappa inaugurale della nuova stagione di biathlon si chiude con le. Sulle nevi finlandesi,va ad un passo dalla vittoria che manca da Anterselva, preludio del bronzo olimpico conquistato poche settimane dopo:senza sbagliare nulla al tiro,, che all'ultimo giro va a velocità doppia. Stesso risultato, stessa specialità e stesso posto dell'ultima volta che aveva marcato il podio (era accaduto lo scorso marzo) per Doro.invece tiene testa per gran parte della gara, ma ancora una volta un errore le preclude la vittoria, ultimo tassello di un inizio di stagione che resta comunque da favola: tris di podi sfiorato - dopo il terzo posto dell'individuale e il secondo della sprint - quarta a 26 secondi dalla vincitrice, ma. La sappadina termina dunque la prima settimana da leader della classifica generale: segnale più lampante di una ritrovata condizione dopo un paio di stagioni in chiaroscuro non poteva fornirlo.

Vittozzi splendida anche in staffetta: che rimonta al poligono!

Un inseguimento memorabile, con quattro atlete a giocarsi la vittoria fino alla sessione di tiro conclusiva, tra queste anche le due azzurre. Per un attimo si sogna addirittura una possibile storica doppietta, con Vittozzi e Wierer che transitano a metà della prova in prima e seconda posizione. Averne comunque due nelle prime quattro posizioni è un fatto eccellente per la nostra nazionale, un evento accaduto soltanto sei volte nella storia della Coppa del Mondo. L'Italbiathlon ha ritrovato le sue due punte di diamante.

