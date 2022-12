L’affermazione del campione. Sulle nevi di Kontiolahti, in Finlandia, sede del primo round della Coppa del Mondo di biathlon 2022-2023, Johannes Bø ha dato seguito al grande feeling che lui ha con questa tappa. Dopo che nella 20 km Individuale la resa al poligono non era stata all’altezza, la staffetta maschile era stata occasione per mettere un bel segno “+” al morale. Oggi, nella sprint, ha espresso la sua grande classe. Nel format dei due poligoni, valso l’oro olimpico a Pechino (29ma affermazione in gare di alto livello in questa specialità), Bø si è potuto permettere un errore nella serie in piedi, dominando la gara con il crono di 23:09.0 a precedere il connazionale Sturla Holm Lægreid di 10.5 (0+0) e il tedesco Roman Rees di 28.8 (0+0).

A completare la top-10 troviamo lo svedese Samuelsson a 36.2 (0+1), il francese Jacquelin a 39.5 (1+0), gli altri due del Team Norge, Andersen a 49.7 (1+0) e Dale a 55.3 (1+0), lo svedese Nelin (1+0) a 1:02.1, il tedesco Zobel a 1:05.0 (0+1) e il quinto norvegese della serie, Christianen a 1:05.1 (1+1). Da segnalare il 14° posto finale del transalpino Quentin Fillon Maillet, vincitore della classifica generale di Coppa del Mondo dell’anno scorso e argento olimpico a Pechino nella Sprint: un errore per lui nella prima serie e a 1:16.3 dal leader. Fillon Maillet immediatamente alle spalle dello svedese Ponsiluoma, vincitore dell’Individuale in questo primo round, giunto 13° a 1:14.6 (1+1). Indietro gli azzurri e tutti fuori dalla zona punti. Il migliore è stato Tommaso Giacomel 43° a 2:04.4 (2+2), gravato da ben quattro errori al poligono, mentre Didier Bionaz ha concluso 53° a 2:16.5 (0+1), Daniele Cappellari 87° a 3:23.0 (1+0), Patrick Braunhofer 88° a 3:24.6 (2+1) e David Zingerle 100° a 5:22.1 (5+1). Qualificati per l’inseguimento di domani sono Giacomel e Bionaz. Bø si è portato in vetta alla classifica generale con 119 punti, uno in più di Ponsiuoma (118), mentre è terzo Lægreid con 115.

