Biathlon

Coppa del Mondo Kontiolahti 2022/2023 - Lisa Vittozzi splendida anche in staffetta: che rimonta al poligono!

BIATHLON - Dopo il podio dell'individuale, Lisa Vittozzi è protagonista anche nella staffetta del giorno dopo. Aveva iniziato la seconda frazione con quasi quaranta secondi di ritardo, porta l'Italia in testa in due giri. Trova un doppio zero rapidissimo e brucia tutte le altre nella sessione di tiro in piedi.

00:00:54, 26 minuti fa