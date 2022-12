Biathlon

Coppa del Mondo Kontiolahti 2022/2023 - Wierer ritrova la top-10: rivedi la sprint dell'azzurra

BIATHLON - La prima sprint della stagione è ottima per le due punte di diamante dell'Italia: oltre al podio di Vittozzi, tra le migliori dieci c'è anche Dorothea Wierer (nona): pesa l'errore in piedi dell'azzurra, che comunque ritrova la top-10 che mancava da due tappe di Coppa del Mondo e parte da una posizione interessante in vista dell'inseguimento del giorno dopo.

00:01:21, 03/12/2022 alle 14:16