Lisa Vittozzi mette in pista un'altra prestazione da sballo e chiude al secondo posto la sprint di Kontiolahti. La sappadina è in uno stato psico-fisico clamoroso e sembra aver messo finalmente alle spalle il periodo difficile. L'errore al primo bersaglio della serie a terra non diventa un problema come nel recente passato e da lì è un 9 su 10 al poligono che, unito al quinto passo assoluto sugli sci, la porta alle spalle della sola austriaca Lisa Theresa Hauser (zero errori) e davanti alla svedese Linn Persson (impeccabile anche lei con la carabina). Per Vittozzi, il 15° podio in Coppa del Mondo, significa anche il pettorale giallo di leader della classifica generale, che vestirà nell'inseguimento di domenica. Era da marzo 2019 che non aveva questo onore. E fanno tre. Dopo il terzo posto nell'individuale e la frazione eccezionale nella staffetta,mette in pista un'altra prestazione da sballo e chiude al secondo posto. La sappadina è in uno stato psico-fisico clamoroso e sembra aver messo finalmente alle spalle il periodo difficile. L'errore al primo bersaglio della serie a terra non diventa un problema come nel recente passato e da lì è un 9 su 10 al poligono che, unito al quinto passo assoluto sugli sci, la porta alle spalle della sola austriaca(zero errori) e davanti alla svedese(impeccabile anche lei con la carabina). Per Vittozzi, il 15° podio in Coppa del Mondo, significa anche, che vestirà nell'inseguimento di domenica. Era da marzo 2019 che non aveva questo onore.

Vittozzi, podio da favola: rivivi la gara che vale il pettorale giallo

Ad

L'Italia, intesa come squadra, esce con una prova di spessore da questa gara. Dorothea Wierer commette il suo unico errore nella sessione in piedi e chiude nona, in pttima posizione in vista dell'inseguimento. Rebecca Passler conferma tutto ciò che di buono ha messo in mostra a livello giovanile e chiude al 17° posto, con il secondo shooting time della gara e dieci bersagli colpiti. È il suo miglior risultato in Coppa del Mondo. Samuela Comola è 44ª (un bersaglio mancato), Michela Carrara 53ª (tre errori). Per quanto riguarda le posizioni di vertice, Vittozzi è l'unica della top 5 a non trovare lo zero, visto che sia la canadese Emma Lunder (quarta) che la tedesca Anna Weidel (quinta) non sbagliano. La Germania ne piazza altre due nelle prime dieci: Denise Herrmann (sesta con lo stesso tempo di Ingrid Landmark Tandrevold e con un errore come la norvegese) e Sophia Schneider (ottava). La norvegese Ida Lien chiude la top 10, da cui restano escluse le sorelle Öberg. Elvira è esagerata sugli sci, ma tre errori in una sprint sono troppi anche per lei e chiude 12ª. Sette su dieci anche per la sorella Hanna, che dopo aver vinto l'individuale deve accontentarsi del 18° posto.

Kontiolahti Bø trionfa nella sprint a Kontiolahti, azzurri fuori dalla zona punti: highlights 2 ORE FA

Rivivi la sprint femminile di Kontiolahti

Premium Biathlon Kontiolahti | Sprint donne 01:33:37 Replica

Kontiolahti Svezia vince la staffetta donne, Vittozzi illude l'Italia: nona 01/12/2022 ALLE 14:19