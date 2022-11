22 novembre 2022 - Warner Bros. Discovery rinnova la sua partnership con IBU International Biathlon Union per trasmettere la Coppa del Mondo e i Mondiali di biathlon, rafforzando il suo status di casa degli sport invernali con un’offerta di oltre 1100 ore LIVE e 190 eventi per tutta la stagione 2022/23.

A caccia dei titoli di Marte Olsbu Røiseland e Quentin Fillon Maillet, la Coppa del Mondo di biathlon inizia martedì 29 novembre in diretta su Eurosport 1 e discovery+ dai poligoni finlandesi di Kontiolahti, per un totale di otto gare fino a domenica 4 dicembre con il commento di Dario Puppo e Max Ambesi.

Ad

Inoltre, nel solco di una tradizione ormai trentennale su Eurosport, Warner Bros. Discovery trasmetterà su tutte le sue piattaforme i Mondiali di biathlon 2023, che si terranno nel tempio tedesco di Oberhof dal 10 al 19 febbraio.

Kontiolahti Gli undici convocati dell'Italia per il debutto: Wierer e Hofer le stelle 16/11/2022 ALLE 11:50

LA BMW IBU WORLD CUP SU WARNER BROS. DISCOVERY

Stage 1: 29 novembre-4 dicembre a Kontiolahti, Finlandia

Stage 2: 8-11 dicembre a Hochfilzen, Austria

Stage 3: 15-18 dicembre a Le Grand-Bornand, Francia

Stage 4: 5-8 gennaio a Pokljuka, Slovenia

Stage 5: 11-15 gennaio a Ruhpolding, Germania

Stage 6: 19-22 gennaio ad Anterselva, Italia

Stage 7: 2-5 marzo a Nove Mesto na Morave, Repubblica Ceca

Stage 8: 9-12 marzo a Ostersund, Svezia

Stage 9: 16-19 marzo a Oslo Holmenkollen, Norvegia

POLIGONO 360 – GLI SPORT INVERNALI OLIMPICI SPIEGATI BENE

Ogni lunedì alle 20:00 su Eurosport 2 con Gianmario Bonzi, Massimiliano Ambesi e Dario Puppo i record, le curiosità, la tecnica e i personaggi perché niente succede per caso, nemmeno sulla neve o sul ghiaccio. Le immagini più spettacolari della settimana, il commento degli atleti e le analisi delle gare e delle prestazioni. Il modo più bello per conoscere in profondità gli sport della neve e del ghiaccio.

Con un ospite speciale dai luoghi di gara allo studio per raccontare le emozioni della competizione, il lavoro quotidiano, il divertimento e la passione per gli sport del ghiaccio e della neve: impareremo a conoscere le azzurre e gli azzurri che sosteniamo ogni fine settimana. La squadra del Poligono 360 racconta i grandi eventi dai microfoni di Eurosport: Gianmario Bonzi è il conduttore e la prima voce dello sci alpino femminile; Massimiliano Ambesi è il punto di riferimento di ogni appassionato di sport invernali, che da quasi vent’anni racconta su Eurosport; Dario Puppo, trascinatore con la sua passione per lo sport, è titolare per Eurosport di biathlon, in coppia con Massimiliano Ambesi, e curling. Poligono 360 è anche podcast, accessibile a tutti attraverso il sito www.eurosport.it.

Wierer, ultimo poligono fatale per la Coppa: rivivi la sua mass

Biathlon Merkushyna: "Rischiamo la chiamata alle armi, ma non voglio uccidere" 13/11/2022 ALLE 10:34