La Norvegia conquista anche la staffetta a coppie miste di Otepaeae (Estonia) valida per la penultima tappa della Coppa del Mondo 2022. Il duo Sturla Holm Laegreid, Marte Olsbu Roeiseland commette soltanto un errore al poligono e termina la prova in 34:12.8. Si tratta del primo successo stagionale per gli scandinavi in questo format.

Sul podio con la Norvegia troviamo la Svezia (Sebastian Samuelsson, Hanna Oeberg), seconda a 12”4 dalla vetta (0+4), e la Germania (Erik Lesser, Franziska Preuss), terza a 17”9 (0+4). Quarta la Francia (Antonin Guigonnat, Anais Chevalier-Bouchet) a 1’05” (0+7) e quinta l’Italia di Lukas Hofer e Lisa Vittozzi a 1’13”5 (3+10).

La prova degli azzurri è condizionata dai tantissimi errori a terra di Vittozzi (l’italiana è costretta a compiere addirittura 3 giri di penalità nella sua prima serie e usa due ricariche nella seconda), ma grazie a un magnifico Hofer (il nativo di Brunico utilizza quattro ricariche e tiene un ottimo passo sugli sci per tutta la sua gara) e una buona rimonta della stessa Vittozzi nel suo ultimo giro i due nostri portacolori conquistano un bel piazzamento.

A chiudere la top ten ci sono il Canada, sesto a 1’14” dalla prima posizione (0+5), la Slovenia, settima a 1’17” (0+4), l’Austria, ottava a 1’29” (1+7), gli Stati Uniti, noni a 1’46” (0+10) e il Kazakistan, decimo a 2’05” (0+7).

Grazie a questo risultato la Norvegia vince la classifica delle gare miste con 205 punti. Seconda la Svezia con 191 e terza la Francia con 169. Chiude al sesto posto con 130 punti l’Italia. Nella classifica maschile delle nazioni la Norvegia consolida la prima posizione con 6849 punti davanti alla Francia (6552) e la Germania (6286). Il Bel Paese recupera una posizione (ai danni della Russia) e sale al quinto posto con 5117 punti. Anche in campo femminile troviamo in testa la Norvegia con 6422 punti. Poco più indietro la Svezia, seconda con 6398, mentre è leggermente più distante la Francia, terza con 6188. In seguito a questo risultato l’Italia si riprende il quinto posto che era stato perso poche ore fa nella staffetta a squadre miste ed è ora in quinta posizione (5129) con 32 punti di vantaggio sulla Repubblica Ceca (5097). Se si manterrà questa posizione anche al termine dell’ultima tappa stagionale (quella di settimana prossima di Oslo Holmenkollen) l’Italia femminile avrà sei pettorali a disposizione nel prossimo inverno.

