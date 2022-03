Biathlon

Single Mixed: Lukas Hofer spettacolo in piedi, Lisa Vittozzi vanifica tutto con sei errori

Psicodramma nella prima sessione di tiro di Lisa Vittozzi da terra. Dopo un poligono in piedi rapidissimo di Lukas Hofer e il cambio in prima posizione, la sappadina va ancora una volta in tilt al tiro e sbaglia tre volte, sbagliando poi anche le tre ricariche e dovendosi quindi sobbarcare ben tre giri di penalità.

00:01:08, 2 ore fa