Dal 9 al 21 febbraio 2021 la località slovena di Pokljuka ospiterà la 57esima edizione dei Campionati mondiali di biathlon, appuntamento che si tiene ogni stagione con l'esclusione degli anni olimpici. La rassegna prevede un totale di dodici gare, di cui quattro individuali (sprint, inseguimento, individuale e mass start sia per gli uomini che per le donne) e quattro staffette (mista, singola mista, maschile e femminile). I risultati ottenuti ai Mondiali valgono anche per le classifiche di Coppa del Mondo. La squadra italiana va a caccia di medaglie pesanti, trascinata da una Dorothea Wierer che ad Anterselva 2020 fu capace di vincere addirittura due ori e due argenti tra prove individuali e a squadre.