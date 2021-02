Dodici mesi dopo, ancora Emilien Jacquelin. Se ad Anterselva il francese aveva stampato nientemeno che Johannes Boe nella volata per l'oro, sulle nevi di Pokljuka può godersi l'arrivo in tutta serenità per confermarsi campione mondiale nell'inseguimento. Un bis magico, le cui fondamenta erano state messe col terzo posto nella sprint di venerdì ma che si è concretizzato con una 12,5 km a dir poco esaltante. La perfezione assoluta al poligono, con le ultime due serie da fantascienza. Il classe '95 vince con margine sullo svedese Sebastian Samuelsson (l'unico insieme a lui a non sbagliare al tiro) e proprio Johannes Boe, a cui sfugge ancora il successo in questo format a causa di due errori tra seconda e terza sessione.