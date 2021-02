Un altro quarto posto per l'Italia segna questa domenica di Campionati mondiali sulla neve. Dopo la medaglia di legno di Dominik Paris nella discesa di Cortina, anche Dorothea Wierer si ferma ai piedi del podio dell'inseguimento iridato in quel di Pokljuka. In questo caso i rimpianti possono andare solo che alla sprint di sabato e alla posizione di partenza dell'azzurra nella gara odierna, dove l'atleta di Rasun è stata semplicemente perfetta. Impeccabile al poligono per risalire dalla ventesima piazza iniziale con il miglior tempo complessivo di gara. Wierer cede il titolo vinto ad Anterselva, ma le sensazioni che lascia sono ottime in vista dell'individuale e della mass start della prossima settimana. Le copertine sono ancora una volta per Tiril Eckhoff. La norvegese bissa l'oro conquistato nella sprint arrivando in solitaria sul traguardo nonostante due errori al tiro. La sua bacheca si riempie sempre più e intanto lei allunga in classifica generale su tutte le rivali.