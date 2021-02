Una single mixed dalle mille emozioni consegna alla Francia il secondo oro di questi Mondiali 2021 di biathlon . A Pokljuka (Slovenia) la coppia formata da Antonin Guigonnat e Julia Simon riesce a far saltare il banco e, grazie al solito ultimo giro della ventiquattrenne transalpina, sconfigge i favoritissimi norvegesi (Johannes Boe e Tiril Eckhoff) per 3″. La differenza è stata fatta anche al tiro, con sole 5 ricariche complessive contro le 9 dei nordici che sono andati in difficoltà nel secondo poligono a terra di Boe ma avevano saputo reagire magnificamente da quel momento. Bronzo per la Svezia di Sebastian Samuelsson e Hanna Oeberg, che chiude a 23″ con 8 ricariche tenendo alle spalle nel finale la solida ma ugualmente sorprendente Ucraina di Artem Pryma e Darya Blashko.

È purtroppo solamente quinta, a 55″, la formazione azzurra composta da Lukas Hofer e Dorothea Wierer. Una beffa enorme quella odierna per uno dei team maggiormente temibili in sede di presentazione, che avevano disputato una prova impeccabile letteralmente sino all’ultimo colpo della gara, trovandosi in posizione di poter uscire in testa con margine in caso di bersaglio coperto. Purtroppo così non è stato, Wierer è andata in crisi proprio sul più bello sbagliando addirittura quattro volte e perdendo anche la possibilità di giocarsi il podio con la Svezia. L’Italia chiude con un 1+6 che spiega perfettamente l’andamento della prova, nella quale aveva sbagliato solamente due volte nei primi 39 bersagli. Settima posizione a 1’03” per l’Austria, un’altra delle favorite ugualmente sprofondata nel finale con il giro di penalità di Lisa Hauser all’ottava serie, che rende vana la buona prova sin lì sia sua che del compagno Simon Eder. Piange oggi anche la Germania (Erik Lesser & Franziska Preuss) ottava a 1’21” e subito sparita dai radar a causa dei troppi errori del frazionista maschile in apertura.