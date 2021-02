Quando la Norvegia fa la Norvegia non ce n'è per nessuno. Un assunto che vale nel biathlon come in tanti altri sport, ma che nello specifico si riferisce alla staffetta mista che inaugura i Campionati mondiali di Pokljuka. Il quartetto scandinavo composto da Sturla Laegreid, Johannes Boe, Tiril Eckhoff e Marte Roeiseland conquista per distacco l'oro nella 4x7,5 km in terra slovena, il terzo di fila nel format a livello iridato dopo Oestersund 2019 e Anterselva 2020. Sul podio l'Austria, strepitosa al tiro, e la Svezia, che brucia la sorprendente Ucraina sul traguardo per il bronzo. Sesto posto in rimonta per l'Italia, dopo l'argento di un anno fa.