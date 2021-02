Biathlon

Mondiali - Hauser vince la mass start, in crescita Vittozzi

Mondiali di biathlon - L'austriaca trova lo zero in tutti e quattro i poligoni e vince meritatamente davanti a Tandrevold ed Eckhoff. Bene Lisa Vittozzi, che nel finale non può tenere il passo delle indemoniate norvegesi e chiude quinta. Wierer ottava.

