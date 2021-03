Inizia bene per l'Italia femminile il secondo finesettimana di gare in quel di Nove Mesto na Morave (Repubblica Ceca). Il merito è ancora una volta di Dorothea Wierer, che grazie al percorso netto al poligono centra il terzo posto nella sprint e infila il suo quarto podio stagionale. Vince ancora una lanciatissima Tiril Eckhoff, ancora regina del format (sei successi di fila nel format, come lei nessuno mai nella storia della Coppa del Mondo di biathlon) e della classifica generale nonostante un errore nella serie in piedi. Posto d'onore per la tedesca Denise Herrmann, pure lei perfetta al tiro.

