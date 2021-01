Il biathlon ha appena visto andare in archivio la quinta tappa della Coppa del Mondo 2020-2021 in Germania: ad Oberhof, dove si gareggerà anche la prossima settimana, si è infatti conclusa la staffetta mista singola. Vittoria della Francia, che precede la Svezia e la Norvegia. Settima l’Italia. Netta affermazione della Francia di Julia Simon ed Emilien Jacquelin, che, con sole tre ricariche utilizzate, chiude in 39’04″8 e precede la Svezia di Hanna Oeberg e Sebastian Samuelsson (5 ricariche), seconda a 38″7, e la Norvegia di Tiril Eckhoff e Johannes Thingnes Boe, terza a 43″9, appesantita da tre giri di penalità ed otto ricariche usate.