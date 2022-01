Si conclude il fine settimana di gare valido per la Coppa del Mondo 2021-2022 di biathlon andato in scena ad Oberhof, in Germania: la 10 km pursuit femminile va alla norvegese Marte Olsbu Roeiselanddavanti alla svedese Hanna Oeberg ed alla bielorussa Dzinara Alimbekava. In casa Italia si classifica 15ma Dorothea Wierer, mentre non prende il via Lisa Vittozzi. Forfait anche da parte della bielorussa Hanna Sola, seconda nella sprint di venerdì e terza nella generale prima del via.

Roeiseland fa back to back e si candida al globo

Ad

Al primo poligono la norvegese Marte Olsbu Roeiseland, partita in solitaria dopo aver vinto la sprint, trova lo zero e mette pressione a tutte le avversarie, costrette a forzare al tiro per accorciare: la prima inseguitrice è la svedese Hanna Oeberg, che paga 36″9. Butta via la gara Dorothea Wierer, commettendo 3 errori che la fanno sprofondare al 29° posto. La norvegese continua a spingere sugli sci ma poi manca l’ultimo bersaglio nella seconda serie: a rispondere con lo zero tra le più immediate inseguitrici però è soltanto la russa Kristina Reztsova, ma il cronometro rileva comunque 25″8 di ritardo dalla testa. Sprofonda ancora Dorothea Wierer, che con altri due errori si ritrova 37ma.

Oberhof Roeiseland fa back to back e si candida al globo 2 ORE FA

Il terzo poligono è quello della verità: la norvegese commette un altro errore ma la russa manca tre bersagli. Ne approfittano la svedese Hanna Oeberg e la bielorussa Dzinara Alimbekava, le quali si portano in seconda e terza piazza, a 28″4 e 32″7 rispettivamente, dalla leader. Rapido zero per Dorothea Wierer, che si riporta in 22ma posizione. L’ultima serie blinda il risultato finale, con la norvegese Marte Olsbu Roeiseland che trova lo zero e vola verso la vittoria. La svedese Hanna Oeberg e la bielorussa Dzinara Alimbekava commettono un errore a testa, mentre Dorothea Wierer trova ancora lo zero ed esce in 13ma posizione.

Arriva in solitaria Marte Olsbu Roeiseland, dominante in 33’18″8, con 33″4 su Hanna Oeberg, seconda, e 42″7 su Dzinara Alimbekava, terza. Più attardate tutte le altre rivali, con Dorothea Wierer che chiude 15ma a 2’25″0 con 15/20 al tiro.

Un errore costa caro a Wierer, ma è in top-10

Oberhof Fillon Maillet il migliore nell’inseguimento, 14° Bormolini 2 ORE FA