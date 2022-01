Biathlon

Biathlon, Coppa del Mondo 2021/2022: Thomas Bormolini trova lo zero ad Oberhof e il miglior risultato in carriera

OBERHOF - Grandissima prestazione di Thomas Bormolini, che nella sprint maschile è uno dei pochi a coprire tutti i bersagli in condizioni di neve e vento difficili. Il 30enne di Livigno eguaglia il miglior piazzamento in carriera in Coppa del Mondo, 13°.

00:01:11, 16 ore fa