Biathlon

Biathlon, Coppa del Mondo Oberhof 2022: Roeiseland fa back-to-back e si candida fortemente per la sfera di cristallo

OBERHOF - Quinta vittoria individuale e seconda consecutiva dopo la sprint per Marte Olsbu Roeiseland. Passo in avanti prepotente per la classifica generale, nonostante la norvegese salterà uno dei prossimi appuntamenti.

00:02:58, 8 ore fa