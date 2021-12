Si è appena conclusa la pursuit 12,5 km maschile valida per la seconda tappa della Coppa del Mondo 2021-2022 di biathlon. Ad uscire vincitore a Oestersund (Svezia) è il norvegese Vetle Sjaastad Christiansen, che con una grande gara recupera dalla quinta posizione di partenza e termina la sua prova in 30:14.8 (0+0+1+0). Per lui si tratta della seconda vittoria individuale in carriera, l’undicesima contando anche le gare a squadre.

Seconda piazza per il vincitore della sprint di giovedì, lo svedese Sebastian Samuelsson, che conclude la sua gara a 9”8 dalla vetta (1+1+1+1), mentre finisce terzo il francese Emilien Jacquelin che, come lo scandinavo, perde una posizione rispetto alla partenza e termina a 11”0 di ritardo (0+0+2+1). A chiudere la top5 troviamo il ceco Michal Krcmar, quarto a 51”5 (0+0+1+0), e il finlandese Tero Seppala, quinto a 52”1 (1+0+0+0), che riescono ad avere la meglio nella volata finale sull’austriaco Simon Eder,sesto a 52”2 (0+0+0+0), e sul nostro Tommaso Giacomel, settimo a 52”5 (0+1+0+0), mentre termina ottavo il norvegese Johannes Thingnes Boe a 1’00”1 (1+2+0+0) di distacco dal connazionale Christiansen. A proposito di Giacomel, è davvero magnifica la sua gara odierna. L’azzurro partiva dal 26° posto della sprint ed è riuscito a recuperare ben 19 posizioni grazie al terzo tempo dell’inseguimento che gli vale la prima top 10 in carriera. Per quanto riguarda gli altri azzurri,20° Lukas Hofer a 1’48”2 dalla vetta (1+3+0+0), 42° Dominik Windisch a 3’13”0 (1+2+1+0) e 44°Thomas Bormolini a 3’14”9 (1+0+2+1).

In chiave classifica generale di Coppa del Mondo, Christiansen vola in prima posizione con 178 punti. Dietro di lui troviamo lo svedese Sebastian Samuelsson con 175 punti, il norvegese Johannes Thingnes Boe con 154 punti, il francese Emilien Jacquelin con 151 punti e, in quinta posizione, il russo Eduard Latypov con 139 punti. Il migliore degli italiani è Lukas Hofer con 57 punti, mentre sale al 30° posto Tommaso Giacomel con 52 punti. Si chiude anche la seconda tappa della Coppa del Mondo 2021-2022 di biathlon. Il prossimo appuntamento è ora previsto per il weekend del 10-12 dicembre ad Hochfilzen (Austria). In programma venerdì 10 dicembre la sprint maschile e femminile, mentre sabato e domenica 11 e 12 dicembre si svolgeranno le staffette e le pursuit.

