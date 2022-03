La Norvegia vince la staffetta mista di Otepaeae (Estonia) valevole per la penultima tappa della (Estonia) valevole per la penultima tappa della Coppa del Mondo 2022 di biathlon . Il quartetto formato da Sivert Guttorm Bakken, Vetle Sjaastad Christiansen, Tiril Eckhoff e Ingrid Landmark Tandrevold domina la gara dall’inizio alla fine e termina in 1:19:39.3 (0+7). Grazie a questo successo salgono a due le vittorie stagionali degli scandinavi in questo format, tre se consideriamo anche le Olimpiadi di Pechino.

Sul podio con la Norvegia troviamo la Svezia (Jesper Nelin, Martin Ponsiluoma, Linn Persson, Elvira Oeberg), seconda a 22”5 dalla prima posizione (0+8) e la Francia (Simon Desthieux, Quentin Fillon Maillet, Chloe Chevalier, Justine Braisaz-Bouchet), terza a 34”6 (0+6). Quarta la Germania a 1’53” (0+6), quinta la Repubblica Ceca a 2’34” (0+8), sesta la Slovacchia a 3’30” (0+10), settima l’Austria a 4’09” (1+9), ottava la Finlandia a 4’39” (1+12), nona la Svizzera a 4’57” (1+16), e decima la Bulgaria a 5’11” (1+7).

Giornata difficilissima per gli azzurri Didier Bionaz, Tommaso Giacomel, Samuela Comola e Federica Sanfilippo. L’Italia paga i tanti errori al poligono di Bionaz e Sanfilippo (entrambi costretti a compiere un giro di penalità) e un passo generale molto lento sugli sci: alla fine arriva un 14° posto a 7’20” dalla vetta (2+13) che lascia parecchio amaro in bocca.

Italia sesta potenza del biathlon

Nella classifica di specialità la Norvegia sale in vetta con 145 punti. Seconda la Svezia con 137 e terza la Francia con 126. L’Italia si trova invece in 12ma posizione con 90 punti. Nella classifica maschile delle nazioni la Norvegia è prima con 6639 punti davanti alla Francia (6387) e la Germania (6106). Il Bel Paese è sesto con 4962 punti e, considerando che la Russia non parteciperà neppure all’ultima tappa di Coppa del Mondo, è praticamente certo il quinto posto di fine stagione. Anche in campo femminile troviamo in testa la Norvegia con 6212 punti. Poco più indietro la Svezia, seconda con 6203, mentre è leggermente più distante la Francia, terza con 6023. In seguito al risultato odierno l’Italia è stata superata dalla Repubblica Ceca (5017) e ora è al sesto posto (4974).

