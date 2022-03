il francese Quentin Fillon Maillet continua a dominare la scena, approfittando dell’assenza di Johannes Thingnes Bø e degli atleti bielorussi e russi per le terzo successo consecutivo per lui nel massimo circuito internazionale in stagione nella sprint, trovando il giusto mix tra precisione al poligono (0+0) e un’eccellente velocità sugli sci stretti (il migliore in questa graduatoria). Alle sue spalle si sono classificati il norvegese Sturla Holm Laegreid (0+0) a 7.2 e il tedesco Benedikt Doll (+11.1). Tempo di penultimo appuntamento della Coppa del Mondo di biathlon , con una novità, ovvero la sede. Per la prima volta Otepää è stata e sarà teatro di gare sulle nevi estoni e per questo la curiosità è un fattore nella tappa ambientata nella parte meridionale del Paese baltico. Il programma agonistico ha previsto come prima sfida quella della sprint maschile. Ebbene,, approfittando dell’assenza di Johannes Thingnes Bø e degli atleti bielorussi e russi per le triste vicende . Il leader di Coppa del Mondo ha trionfato nuovamente in questo format,, trovando il giusto mix tra precisione al poligono (0+0) e un’eccellente velocità sugli sci stretti (il migliore in questa graduatoria). Alle sue spalle si sono classificati il norvegese Sturla Holm Laegreid (0+0) a 7.2 e il tedesco Benedikt Doll (+11.1).

Fillon Maillet li asfalta tutti all'ultimo giro e vince la sprint

Si è rivelata una gara di tiro, come si suol dire in gergo, viste le prestazioni degli altri concorrenti. Nella top-10 troviamo l’altro norvegese Vetle Sjaastad Christiansen (0+0) a 16.3, il tedesco Roman Rees (0+0) a 29.6, il lituano Vytautas Strolia (0+0) a 30.1, l’altro teutonico Erik Lesser (0+1) a 30.8, lo svizzero Benjamin Weger (0+0) a 31.9, il francese Fabien Claude (0+0) a 34.2 e il norvegese Tarjei Bø (0+0) a 34.5.

Gli azzurri

In casa Italia prestazione solida da parte degli azzurri con Lukas Hofer il migliore con 50.0 (16°) e un solo errore nel secondo poligono. Un peccato per l’altoatesino che con lo zero avrebbe potuto centrare la top-10. Bene, immediatamente alle spalle di Hofer, Thomas Bormolini che ha raccolto un’altra top-20, considerato il 17° posto (0+0) a 59.7. Altra prestazione convincente del livignasco. Per quanto concerne il resto della truppa nostrana, Tommaso Giacomel ha terminato 25° (1+1) a 1:12.2, Didier Bionaz 53° (0+2) a 2:08.1 e Dominik Windisch 64° (2+0) a 2:26.1.

Fillon Maillet sempre più vicino alla sfera di cristallo

In chiave classifica generale Fillon Maillet, al decimo successo nell'annata considerando anche le Olimpiadi di Pechino, è salito a quota 816 punti e il suo margine di vantaggio è tale nei confronti dell'altro transalpino Emilien Jacquelin (591) che la vittoria nella classifica di generale di Coppa del Mondo è veramente vicinissima. Da notare che in vista della mass start di sabato 12 marzo saranno tre gli azzurri al via, ovvero Hofer, Bormolini e Giacomel.

