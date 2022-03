Biathlon

Fabien Claude, tiro in piedi mostruoso nella sprint di Otepää: "Pazzesco, una follia"

OTEPÄÄ - Spettacolo puro al poligono durante la sprint maschile: le condizioni atmosferiche permettono agli atleti di osare e trovare lo zero rapido. Come quello di Fabien Claude, che fa esaltare i nostri telecronisti Dario Puppo e Massimiliano Ambesi: poligono in piedi perfetto, completato in soli 17"9.

00:00:43, 11 minuti fa