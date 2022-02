L'atleta 25enne sembrerebbe non aver gradito l'hotel in cui ha trascorso il periodo di isolamento in seguito all’infezione da coronavirus, e in particolare punta il dito contro il cibo. Come si vede da alcune foto pubblicate sui social il pasto sembrava essere poco appetitoso: patate, pasta, carne e sugo in scatola. “Sono ormai giorni che mangio le stesse cose, non ho nemmeno la forza di alzarmi dal letto e per questo dormo tutto il giorno. Ho perso molto peso e non so nulla sui miei test - spiega la russa - mangio solo un po’ di pasta, il resto è semplicemente immangiabile”.

Valeriia Vasnetsova non disputerà alcuna gara di biathlon: finita la quarantena infatti, farà direttamente rientro a casa.

Dai suoi connazionali però non arrivano parole di solidarietà. Il campione olimpico della staffetta Alexander Tichonov, in un'intervista rilasciata a “Sport 24”, non le manda a dire. “Taglierei la lingua alla Vasnetsova per simili dichiarazioni. Alle Olimpiadi del 1980 in America vivevamo come in una prigione e nessuno di lamentava”. L’ex vicepresidente della Biathlon Union però non si ferma qui: “a causa di queste lamentela ha causato disordini all'interno di tutta la squadra. Questi sono problemi che non si risolvono lamentandosi su internet”. L'umore della squadra, conclude il 75enne russo, non potrebbe essere più basso.

