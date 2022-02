Johannes Boe e Ingrid Landmark Tandrevold, infatti, sono stati definiti possibili contatti stretti, in quanto sull'aereo su cui hanno viaggiato in direzione Pechino si trovavano alle spalle di un possibile positivo al Covid-19. Una situazione davvero complicata. Si era messo in preventivo che il rischio Covid fosse un qualcosa all'ordine del giorno per le Olimpiadi Invernali di Pechino e purtroppo il tutto si sta confermando. L'ultima novità arriva dalla delegazione norvegese , infatti, sono stati definiti possibili contatti stretti, in quanto sull'aereo su cui hanno viaggiato in direzione Pechino si trovavano alle spalle di un possibile positivo al Covid-19.

Sul volo aereo, in questione, ha contratto il Coronavirus il combinatista estone Ilves, mentre sono stati ritenuti contatti stretti Riiber, Andersen e Bjørnstad. Per questo, Bø e Tandrevold dovranno seguire un regime di isolamento fino a quando non sarà chiarita la situazione. Ciò significa che possono gareggiare, ma vivranno con alcune restrizioni.

Ad

Pechino 2022 Wierer cerca il primo oro olimpico: quando gareggia? 41 MINUTI FA

Una storia su Instagram di Tandrevold conferma che la biathleta del Team Norge si stia spostando su un mezzo privato, come da protocollo, per dirigersi verso il campo di allenamento. Secondo le norme anti-Covid, potrà sparare usando solo la piazzola 30 e lo spogliatoio sarà diverso dagli altri. Le gare di biathlon inizieranno a partire dal 5 febbraio, con la mixed-relay. Da capire, quindi, come evolverà la situazione.

Johannes Boe batte un colpo: quarto poligono mostruoso

COME SEGUIRE TUTTE LE GARE DELLE OLIMPIADI: ABBONATI A DISCOVERY+ IN OFFERTA SPECIALE

SEGUI IN DIRETTA TUTTE LE EMOZIONI DELLE OLIMPIADI INVERNALI DI PECHINO 2022 SU DISCOVERY+. Offerta incredibile con l'abbonamento annuale a 29,90€ invece di 69,90€. Potrete seguire tutte, ma proprio tutte, le gare dei Giochi di Pechino Livestreaming o rivederli On demand. Inoltre, tutte le emozioni degli altri eventi targati Eurosport a cominciare dalla nuova stagione di ciclismo, il Roland Garros, US Open e molto altro ancora, oltre alla possibilità di accedere anche alla sezione Enterteinment del mondo Discovery.

Sport Explainer: alla scoperta del biathlon

Pechino 2022 Dorothea Wierer: combinazione vincente di lavoro, stile e divertimento 01/02/2022 A 10:12