Una gara da tregenda quella dell’inseguimento femminile di biathlon femminile, valida per le Olimpiadi Invernali di Pechino (Cina). Neve e vento ad accompagnare le atlete in un contesto molto complicato da affrontare. Ebbene, Marte Olsbu Roeiseland ha fatto il back-to-back e dopo la sprint conquista anche la pursuit odierna. Come fatto dalla tedesca Laura Dahlmeier quattro anni fa a PyeongChang (Corea del Sud), la norvegese ha dato dimostrazione di essere la più forte, dando seguito a quanto si era visto già nel corso di questi Giochi e della stagione di Coppa del Mondo, ricordando le vittorie a Östersund, Hochfilzen, Oberhof e a Ruhpolding.

Per la scandinava una gara con un solo errore nel terzo poligono che non ha alterato per nulla le proprie certezze, potendo contare su una velocità sugli sci stretti notevole. E dunque oro alla Norvegia e argento alla Svezia con Elvira Oeberg (0+1+2+0) che, con un ultimo poligono immacolato, ha inserito le marce alte e chiuso a 1:36.5. Il bronzo è stato ancora griffato dal Team Norge con Tirill Eckhoff (1+1+0+1), autrice di un ultimo giro pazzesco a 1:48.7 dalla compagna di squadra. Momenti di grande paura per Ingrid Tandrevold (14ma): la norvegese, con il bronzo al collo, a 500 metri dal traguardo è andata in crisi e la sua chiusura senza energie a 2:53.1 (0+0+1+0) è l’immagine della sofferenza e della difficoltà.

Difficoltà che purtroppo ha incontrato anche Dorothea Wierer. L’azzurra ha fatto sognare fino alla fine di conquistare la medaglia, come nella sprint, ma è mancata la precisione richiesta al poligono. Per l’altoatesina, dopo due serie a terra perfette, due errori nella prima serie in piedi e uno nella seconda hanno purtroppo definitivamente affossato le ambizioni di “Doro”, visto che l’azzurra sugli sci stretti ha dimostrato i propri limiti. E così con amarezza va letto questo sesto posto a 2:09.1 dalla vetta.

10.40 - IL REPORT

Medaglia d'oro per Marte Roeiseland, che si conferma la biathleta più forte in questo momento. Alle sue spalle Elvira Oeberg e Tiril Eckhoff. Si deve accontentare del sesto posto Dorothea Wierer, che chiude a 31" dal podio. I tre errori totali non hanno aiutato la 31enne italiana. Tra poco il report.

10.37 - SESTO POSTO PER WIERER

Chiude sesta Dorothea Wierer. Quarto posto per Hanna Sola, quinta Persson. Crollata Ingrid Tandrevold: 14esima.

10.35 - TRIONFO DI ROEISELAND!

Quarta medaglia per la norvegese. Tre del metallo più pregiato. Al secondo posto ancora Elvira Oeberg. Terza una clamorosa Tiril Eckhoff in rimonta.

10.33 - È CROLLATA TANDREVOLD

L'argento se lo prende Hanna Oeberg. Wierer momentaneamente sesta.

10.31 - MEDAGLIE ASSEGNATE

Roeiseland è d'oro! Per la medaglia d'argento testa a testa tra Elvira Oeberg e Tandrevold.

10.30 - 4/5 PER WIERER!

L'Italiana sbaglia il secondo bersaglio. Dietro di lei c'è il sorpasso di Tandrevold ed Elvira Oeberg.

10.28 - ULTIMO POLIGONO!

Roeiseland ingiocabile. La medaglia d'oro è sua! 19/20 il totale al poligono.

10.27 - WIERER HA 19" DI VANTAGGIO AI 7KM

L'Italiana conserva questo margine sulle due norvegesi e su Elvira Oeberg.

10.25 - GARA SERRATA!

Roeiseland sembra ingiocabile. Dietro invece è gara per il podio. Sarà fondamentale trovare lo zero. Tandrevold e Tiril Eckhoff risalgono di prepotenza.

10.20 - PENULTIMO POLIGONO!

Errori per tutte. Roeiseland davanti, Wierer staccata di 1' 25", Hauser a 1' 41" e Tandrevold a 1' 43". Eckhoff risale di prepotenza con lo zero: 1' 53" dalla testa.

10.18 - METÀ GARA

Roeiseland prima, Wierer staccata di 45 secondi, Oeberg a 1' 09", Hauser a 1' 23" e Tandrevold a 1' 28". Dietro risalgono Alimbekava e Hanna Oeberg.

10.17 - I DISTACCHI

Roeiseland sempre al comando. Wierer staccata di 38 secondi. Elvira Oeberg terza oltre al minuto.

10.15 - IL SECONDO POLIGONO A TERRA!

Roeiseland è un mostro! 10/10 finora. Dietro di lei super Wierer, sbaglia invece Elvira Oeberg. Bene anche Hauser, Dzhima, Tandrevold e Alimbekava.

10.11 - IL RIFERIMENTO AI 3KM!

Roeiseland ha 33 secondi di vantaggio su Oeberg e 39 su Wierer. Al quarto posto, appaiate, Hauser e Tandrevold. Distacco oltre il minuto.

10.09 - OTTIMO INIZIO

Era importante partire con lo zero per Dorothea. Dietro di lei hanno sbagliato delle clienti molto pericolose. Anche Eckhoff.

10.07 - PRIMO POLIGONO A TERRA!

Perfetta Roeiseland. Come lei anche Elvira Oeberg e Wierer. Quarto posto per Hauser. Errori per Retzsova e Bescond. Quinta Tandrevold a oltre un minuto dalla testa, sesta Persson.

10.04 - I PRIMI DISTACCHI

Roeiseland conferma i 30 secondi di vantaggio su Oeberg. 39 invece su Wierer.

10.02 - LE PRIME 20 SONO IN PISTA

Gli intervalli di partenza li trovate sotto. Format di gara molto semplice. Aspettiamo il primo rilevamento cronometrico per capire il passo.

10.00 - SI PARTE!

Roeiseland è la prima a muovere gli sci. Tra poco Oeberg e Wierer.

LA GARA

Due chilometri da percorrere 5 volte (totale 10km). Quattro tappe totali al poligono.

SITUAZIONE METEO

Vento e neve a Zhangjiakou. Le condizioni sono proibitive.

DOROTHEA WIERER CI PROVA

Dopo la splendida medaglia di bronzo ottenuta nella sprint, l’altoatesina vuol regalarsi ancora una volta qualcosa di speciale in un format che rientra più nelle proprie caratteristiche. "Doro" ha impressionato per la velocità nelle serie di tiro abbinata alla precisione. Per ambire alla medaglie sarà condizione quasi imprescindibile.

QUESTO L'ORDINE DI PARTENZA

1 ROEISELAND Marte Olsbu

2 OEBERG Elvira 0:31

3 WIERER Dorothea 0:37

4 HAUSER Lisa Theresa 0:47

5 TANDREVOLD Ingrid Landmark 1:00

6 REZTSOVA Kristina 1:05

7 MAGNUSSON Anna 1:06

8 DZHIMA Yuliia 1:08

9 BESCOND Anais 1:09

10 STREMOUS Alina 1:15

11 ECKHOFF Tiril 1:16

15 ALIMBEKAVA Dzinara 1:29

19 OEBERG Hanna 1:35

22 HERRMANN Denise 1:45

26 SOLA Hanna 1:52

29 SIMON Julia 1:56

36 VITTOZZI Lisa 2:25

IL CALENDARIO DEL BIATHLON A PECHINO

5 febbraio - staffetta mista REPORT

7 febbraio - 15km individuale femminile REPORT

8 febbraio - 20km individuale maschile REPORT

11 febbraio - 7.5km sprint femminile REPORT

12 febbraio - 10km sprint maschile REPORT

13 febbraio - 10km inseguimento femminile, 12.5 km inseguimento maschile

15 febbraio - 4x7.5km staffetta maschile

16 febbraio - 4x6km staffetta femminile

18 febbraio - 15km mass start maschile

19 febbraio - 12.5 km mass start femminile

