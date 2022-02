Quentin Fillon Maillet si impone nella 12.5 km ad inseguimento e vince la quarta medaglia (2 del metallo più pregiato) in queste olimpiadi di Pechino! Il francese domina davanti al norvegese Tarjei Boe, secondo, e al russo Eduard Latypov, terzo. In casa Italia non basta il suo 20/20 al tiro Lukas Hofer: l'italiano arriva 4° a soli 16 dal podio.

Quentin Fillon Maillet Credit Foto Getty Images

La cronaca

In pochi trovano lo zero nel primo poligono a terra, dato il forte vento, così scappa via il norvegese Johannes Boe, che esce con 41″ su Fillon Maillet, ma vanno molto bene gli azzurri: ottimo sesto a 1’28″ Hofer, trova lo zero anche Bormolini, salito in 15a piazza, mentre c’è un errore per Windisch, comunque 28°.

La seconda serie a terra riapre tutto: Johannes Boe manca due bersagli, fa invece 5/5 Fillon Maillet, che si riporta a 12″ dalla testa. Ancora perfetto al tiro Lukas Hofer, il quale scala ancora una posizione ed è 5° a 53″. Il tiro in piedi fa una bella selezione, anche a causa della bufera in corso: Johannes Boe sbaglia i primi tre colpi e così passa in testa Fillon Maillet. Altro zero per Lukas Hofer, che mette virtualmente i piedi sul podio, terzo a 37″.

L’ultimo poligono è per cuori forti: il padrone di coppa del mondo Fillon Maillet completa il 20/20 e vola verso l’oro. Alle sue spalle sono in tre per due medaglie: Latypov (ROC), Tarjei Boe e Lukas Hofer.

All’arrivo trionfa Fillon Maillet, che chiude in 39’07″, ma dietro di lui la lotta per il podio non sorride all’Italia: a 28″ è argento il norvegese Tarjei Boe, mentre il bronzo va al russo Eduard Latypov, terzo a 35″. Ultimo giro fatale per Lukas Hofer, 4° a 51″. Dominik Windisch si classifica 26° a 4’34″, Thomas Bormolini scivola in 33ma piazza a 4’57″.

Hofer, 20 su 20 al poligono e amaro 4° posto: rivivi la gara in 2'

IL CALENDARIO DEL BIATHLON A PECHINO

5 febbraio - staffetta mista REPORT

7 febbraio - 15km individuale femminile REPORT

8 febbraio - 20km individuale maschile REPORT

11 febbraio - 7.5km sprint femminile REPORT

12 febbraio - 10km sprint maschile REPORT

13 febbraio - 10km inseguimento femminile, 12.5 km inseguimento maschile REPORT FEMMINILE, REPORT MASCHILE

15 febbraio - 4x7.5km staffetta maschile

16 febbraio - 4x6km staffetta femminile

18 febbraio - 15km mass start maschile

19 febbraio - 12.5 km mass start femminile

