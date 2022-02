Freddo e vento condizionano la 12.5 km mass start femminile, penultima gara del programma del biathlon delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022: oro alla francese Justine Braisaz-Bouchet, che precede le norvegesi Tiril Eckhoff e Marte Olsbu Roeiseland, rispettivamente argento e bronzo. Mai in gara Dorothea Wierer, la quale termina 22ma.

Il primo poligono a terra respinge subito le velleità di Dorothea Wierer, che commette due errori: l’azzurra esce 26ma a 54″9 dalla testa, presa subito dalla norvegese Tiril Eckhoff. In undici fanno 5/5 al tiro, con la norvegese nel gruppo di testa ci sono la connazionale Marte Olsbu Roeiseland e le svedesi Hanna Oeberg e Linn Persson.

Ad

La seconda serie a terra rimescola le carte ed incorona le norvegesi: fanno ancora 5/5 sia Tiril Eckhoff che Marte Olsbu Roeiseland, le quali fanno il vuoto alle loro spalle. Oltre a loro, senza errori soltanto la tedesca Vanessa Hinz, 5a a 43″2. Resta 26ma Dorothea Wierer, la quale commette altri due errori e paga 1’59″5 dalla testa.

Pechino 2022 Paura per Cadurisch: la svizzera collassa e viene portata via in barella 16/02/2022 A 09:29

Il vento condiziona fortemente la prima serie in piedi e fioccano i giri di penalità: il biglietto vincente lo trova la transalpina Justine Braisaz-Bouchet, che fa 5/5 ed esce appaiata alla norvegese Marte Olsbu Roeiseland, che commette due errori come Tiril Eckhoff. Altri due errori anche per Dorothea Wierer, 23ma a 2’08″0.

Nell’ultimo poligono in piedi la transalpina Justine Braisaz-Bouchet limita i danni con un solo errore e vola verso l’oro, con 48″5 su Tiril Eckhoff e 50″0 su Marte Olsbu Roeiseland, mentre l’unica che può insidiare le norvegesi è la ceca Marketa Davidova, quarta a 55″2. Altri due errori per Dorothea Wierer, 18ma a 3’01″8.

Arrivo trionfale con tanto di bandiera francese per la transalpina Justine Braisaz-Bouchet, che vince in 40’18″0: l’argento va alla norvegese Tiril Eckhoff, seconda a 15″3, che precede la connazionale Marte Olsbu Roeiseland, bronzo a 34″9. Giù dal podio la ceca Marketa Davidova, quarta a 53″4. Oltre il minuto le altre, Dorothea Wierer è 22ma a 3’23″0.

Finalmente Dorothea Wierer! Rivivi la gioia della premiazione

08.45 - Il report

Tra poco il report dell'ultima gara femminile. Oro Francia, argento e bronzo per la Norvegia.

08.42 - Wierer 22a

Chiude lontana-lontanissima Dorothea. Oltre 3 minuti dalla vetta.

08.40 - Traguardo

ORO PER BRAISAZ-BOUCHET! Terzo poligono fenomenale della francese. L'ha vinta lì. Secondo posto per Tiril Eckhoff, che riscatta gli errori in staffetta dell'altro giorno. Bronzo per Marte Roeiseland, alla quinta medaglia in questi giochi: 3 ori, 2 bronzi.

08.38 - Ultimo chilometro!

Braisaz è medaglia d'oro! Non la prendono più. Argento per Eckhoff, bronzo per Marte Roeiseland.

08.35 - La "guerra" per le medaglie

Braisaz è medaglia d'oro! Dietro Eckhoff ha staccato Roeiseland e vola verso l'argento. Terza la dominatrice di coppa del mondo. Quarta Davidova, troppo staccata.

08.32 - Ultimo poligono

Un errore per Braisaz, che se ne va al primo posto e s'invola verso l'oro. Secondo posto per Eckhoff e terzo per Roeiseland. Quarta Davidova. Il poligono è stato oltremodo selettivo.

08.30 - 9 km

In cinque per tre medaglie. L'ultimo poligono in piedi deciderà tutto quanto. Wierer è 22esima.

08.28 - 8.4 km

Braisaz davanti a tutte. Sta allungando. 15 secondi di vantaggio su Roeiseland, 17 su Davidova e Tiril Eckhoff, 19 su Elvira Oeberg.

08.25 - La situazione

Davanti Roeiseland e Braisaz (con lo zero). Terza Elvira Oeberg (con lo zero), quarta Davidova e quinta Eckhoff. Il poligono ha rimescolato tutto. Altri due errori per Wierer: 23esima.

08.23 - Vento incredibile

Poligono incredibile. Il vento non permette di sparare. Due errori per Roeiseland e Tiril Eckhoff. Triplo per Julia Simon.

08.21 - La situazione dietro

Elvira Oeberg ottava, Herrmann 13esima. Wierer 24esima.

08.19 - Le due norvegesi davanti, 5.9 km

Eckhoff e Roeiseland davanti a tutte! Se ne vanno in due. Terza Simon a 33 secondi, quarta Innerhofer a 44 secondi e quinta Davidova a 46 secondi.

08.16 - Secondo poligono

Davanti Eckhoff e Roeiseland con lo zero! Terza Simon, quarta Innerhofer e quinta Hinz. Altri due errori per Dorothea: è lontanissima.

08.13 - 4 km

Dietro sta risalendo Alimbekava. Wierer in 25a posizione. Davanti ci sono sempre Roeiseland, Eckhoff, Hanna Oeberg, Persson, Haecki e Simon.

08.11 - 3.4 km

Dopo le prime 5, troviamo Haecki e Hauser. Poi Bescond, Fialkova e Hinz.

08.08 - Primo poligono

DOPPIO ERRORE PER DOROTHEA! DOPPIO! La gara è già compromessa per l'italiana. Davanti molto bene Eckhoff, Hanna Oeberg, Persson, Simon e Roeiseland.

08.05 - 1.5 km

Davanti Herrmann e Roeiseland. Aspettiamo le atlete al poligono.

08.04 - 900 metri

Andatura turistica nel primo giro. Non c'è fretta.

08.00 - SI PARTE!

È salito il vento! Sarà una gara pazza.

07.55 - FORMAT DI GARA

Percorso da 12.5 km. Cinque giri da 2.5 km l'uno. Quattro poligoni totali.

07.50 - SOLE E VENTO

C'è un bel sole sul Biathlon center. Il vento invece è ballerino: va e viene. Non c'è Tandrevold per via del problema fisico dell'altro giorno: al suo posto Kazakevich. Pettorale numero 5 per Dorothea Wierer: l'unica italiana.

IL CALENDARIO DEL BIATHLON A PECHINO

5 febbraio - staffetta mista REPORT

7 febbraio - 15km individuale femminile REPORT

8 febbraio - 20km individuale maschile REPORT

11 febbraio - 7.5km sprint femminile REPORT

12 febbraio - 10km sprint maschile REPORT

13 febbraio - 10km inseguimento femminile, 12.5 km inseguimento maschile REPORT FEMMINILE, REPORT MASCHILE

15 febbraio - 4x7.5km staffetta maschile REPORT

16 febbraio - 4x6km staffetta femminile REPORT

18 febbraio - 15km mass start maschile

18 febbraio - 12.5 km mass start femminile

Wierer fa la storia: il suo fantastico bronzo in 160 secondi

COME SEGUIRE TUTTE LE GARE DELLE OLIMPIADI: ABBONATI A DISCOVERY+ IN OFFERTA SPECIALE

SEGUI IN DIRETTA TUTTE LE EMOZIONI DELLE OLIMPIADI INVERNALI DI PECHINO 2022 SU DISCOVERY+. Offerta incredibile con l'abbonamento annuale a 29,90€ invece di 69,90€. Potrete seguire tutte, ma proprio tutte, le gare dei Giochi di Pechino Livestreaming o rivederli On demand. Inoltre, tutte le emozioni degli altri eventi targati Eurosport a cominciare dalla nuova stagione di ciclismo, il Roland Garros, US Open e molto altro ancora, oltre alla possibilità di accedere anche alla sezione Enterteinment del mondo Discovery.

Sport Explainer: alla scoperta del biathlon

Pechino 2022 Wierer: "Milano-Cortina 2026? Non credo ci sarò, bisogna essere realisti" 39 MINUTI FA