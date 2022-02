La mass start femminile di biathlon, valida per le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, cambia il suo programma originario. Modifica rilevante nel calendario di questo sport per la sua parte conclusiva dei Giochi. Modifica rilevante nel calendario di questo sport per la sua parte conclusiva dei Giochi. Le previsioni meteorologiche non sono infatti confortanti per il weekend , visto che si parla di un ulteriore abbassamento delle temperature (che sono già molto rigide e che stanno mettendo in difficoltà gli atleti).

che andrà dunque in scena venerdì 18 febbraio e non più sabato 19 febbraio. La gara scatterà alle ore 08.00 italiane (le ore 15.00 locali) e l’Italia si gioca una carta di lusso. Tra le trenta partecipanti, infatti, figura Dorothea Wierer: dopo la medaglia di bronzo Proprio per questo motivo gli organizzatori hanno deciso di anticipare di un giorno la mass start femminile,Tra le trenta partecipanti, infatti, figura Dorothea Wierer: dopo la medaglia di bronzo conquistata nella sprint , l’altoatesina va a caccia del risultato di lusso in questa edizione della rassegna a cinque cerchi.

L’azzurra ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco in questa prova che prevede la partenza di gruppo e quattro passaggi al poligono. La prova femminile sarà seguita, due ore più tardi, dalla mass start maschile: Lukas Hofer e Dominik Windisch, a partire dalle ore 10.00 italiane (le 17.00 locali), cercheranno di ben figurare. Di seguito il nuovo calendario, il programma completo, l’orario d’inizio della mass start femminile di biathlon alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022.

IL CALENDARIO DEL BIATHLON A PECHINO

5 febbraio - staffetta mista REPORT

7 febbraio - 15km individuale femminile REPORT

8 febbraio - 20km individuale maschile REPORT

11 febbraio - 7.5km sprint femminile REPORT

12 febbraio - 10km sprint maschile REPORT

13 febbraio - 10km inseguimento femminile, 12.5 km inseguimento maschile REPORT FEMMINILE, REPORT MASCHILE

15 febbraio - 4x7.5km staffetta maschile REPORT

16 febbraio - 4x6km staffetta femminile REPORT

18 febbraio - 15km mass start maschile

18 febbraio - 12.5 km mass start femminile

