Wierer, bronzo da leggenda! Gli highlights della 7,5 km in 120"

11.10 - Il report di gara

Pazzesca prestazione della campionessa azzurra che conquista una bellissima medaglia di Bronzo nella 7,5 km sprint. Per Dorothea Wierer, quella delle Olimpiadi invernali 2022, è la terza medaglia Olimpica dopo i due bronzi nella staffetta mista di Sochi 2014 e PyeongChang 2018, e la prima nelle gare individuali. Oro per la norvegese Roeiseland, argento alla svedese Elvira Oeberg.

11.02 - MEDAGLIA DI BRONZO!

Tra poco il report della gara. MAMMA MIA CHE MEDAGLIA!

10.58 - BRONZO PER DOROTHEAAAAAA

È FATTAAAAAAAAAAAAAA! DOROTHEA MEDAGLIA DI BRONZOOOOOOOO. CHE FENOMENO!

10.52 - Chi può impensierire Dorothea?

In pista ci sono solo i pettorali alti. Sulla carta, la medaglia di Dorothea è in ghiaccio. Podio virtuale: Roeiseland, E. Oeberg, Wierer.

10.51 - Dzhima dietrooo

Anche l'ucraina non è più minacciosa. Aspettiamo solo l'ufficialità per Dorothea. Potrebbe essere un fantastico bronzo.

10.49 - Bescond è dietro!

Ottavo posto per la francese. Sempre più concreta la medaglia di Dorothea.

10.48 - Brava Dunklee

Doppio zero per l'americana, ma non è pericolosa.

10.45 - Medaglia molto vicina per Wierer

Bescond fa fatica, Dzhima ha sbagliato, Persson non è pericolosa e Mironova non può impensierire.

10.44 - Elvira Oeberg seconda al traguardo!

Bravissima la gigante svedese. Dorothea Wierer è terza all'arrivo.

10.44 - Sbagliano Charvatova e Dzhima

Due ragazze molto pericolose sbagliano al poligono. Dorothea è davanti a loro.

10.42 - Sta soffendo la svedese

In difficoltà Elvira Oeberg. Sarà veramente un testa a testa al traguardo.

10.39 - Elvira Oeberg come rivale per l'argento

Forse Dorothea può rimanere davanti all'arrivo. La proiezione la dà terza.

10.36 - Oeberg con il doppio zero!

Elvira piuò andare a medaglia. Sarà un testa a testa con Dorothea e Roeiseland al traguardo.

10.34 Alimbekava e Hauser sono dietro!

La bielorussa e l'austriaca sono dietro al traguardo. Molto importante per Dorothea. Occhio ad Elvira Oeberg. La sorella Hanna ha sbagliato a terra.

10.32 - Seconda al traguardo Dorothea

37 secondi da Roeiseland al traguardo. Grandissima prestazione del fenomeno italiano.

10.31 - Doppio zero per Hauser

C'è anche l'austriaca per le medaglie. Doppio zero per lei.

10.30 - Perfetta Elvira Oeberg!

Che poligono a terra per la svedese! Lei è molto pericolosa in ottica medaglie.

10.27 - Sbaglia in piedi anche Alimbekava!

Sbaglia anche la Bielorussa! Sbaglia anche lei!

10.25 - DOROTHEA CON LO ZERO!

Splendido poligonooooo. Siamo in corsa per le medaglie. Doppio zero per Wierer.

10.22 - Roeiseland con il primo tempo

20:44 il tempo al traguardo della norvegese. Fortissima. Medaglia (quasi) sicura. Stremous momentaneamente seconda.

10.21 - Sbaglia anche Simon

Errore a terra per Julia Simon. Stanno sbagliando tutte.

10.20 - Bene Alimbekava, errore per Herrmann

Precisa la bielorussa da terra. Altro errore invece per la tedesca (questa volta in piedi).

10.18 - LO ZERO DI DOROTHEA!

Rapida e veloce. Bravissima Wierer. In corsa per le medaglie.

10.17 - Roeiseland con lo zero, Ekchoff sbaglia

Perfetta al poligono la norvegese. Si invola verso una medaglia. Dietro di lei doppio errore per Eckhoff.

10.14 - Sbagliano Chevalier e Sola

Piovono errori al poligono. Anche la francese e la bielorussia prendono il giro di penalità.

10.12 - Giro di penalità per Herrmann e Retzsova

Altre due atlete molto insidiose nell'ottica di una medaglia colgono l'errore al primo poligono.

10.11 - Eccolo Dorothea

Parte la nostra portacolori. Tra poco anche Vittozzi.

10.10 - Perfetta Roeiseland

Grande poligono della norvegese. Subito al primo posto. Dietro di lei Innerhofer.

10.08 - Errori per Braisaz e Eckhoff

Uno a testa per la norvegese e la francese al primo poligono. Attendiamo Roeiseland.

10.04 - Roeiseland lanciata!

La norvegese è davanti a tutti dopo 900 metri. È partita fortissimo.

10.02 - Roeiseland al via!

Ecco una delle grandi favorite: Marte Roeiselan muove gli sci.

10.00 - Si parte

Prende il via la sprint di Biathlon con la partenza di Tiril Eckhoff.

09.56 - Eckhoff la prima a partire

Pettorale numero 1 per la forte norvegese. Pettorale numero 22 per Dorothea Wierer, 25 per Vittozzi, 39 per Sanfilippo e 78 per Comola.

09.52 - Condizioni "normali"

Non c'è tanto vento. Cielo coperto. Condizioni "normali".

La situazione italiana

Questi, invece, i piazzamenti stagionali delle azzurre in gara oggi a Pechino.

Wierer : 23 – 16 – 33 – 19 – 10 – 3

: 23 – 16 – 33 – 19 – 10 – 3 Vittozzi : 43 – 13 – 7 – 20 – 49 – 89

: 43 – 13 – 7 – 20 – 49 – 89 Sanfilippo: X – X – X – 43 – 73 – 32

I risultati stagionali

Nella stagione in corso si sono disputate 6 sprint, in cui si sono imposte cinque atlete diverse e sono complessivamente salite sul podio dieci differenti donne. L’unica capace di ripetere una propria affermazione è stata Marte Olsbu Roeiseland, impostasi a Le Grand Bornand e Oberhof. Gli altri successi sono invece stati appannaggio di Hanna Öberg (Östersund I), Lisa Theresa Hauser (Östersund II), Hanna Sola (Hochfilzen) ed Elvira Öberg (Ruhpolding).

Dorothea Wierer: "Per vincere devi andare oltre i tuoi limiti"

Il calendario delle Olimpiadi

Questo è nel dettaglio il calendario delle gare giorno per giorno: Pechino 2022 entra nel vivo. Gli orari indicati sono quelli italiani.

Sport Explainer: alla scoperta del biathlon

