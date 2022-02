Con l’arrivo del weekend, ai Giochi di Pechino 2022 torna in azione il biathlon , che si appresta a vivere la quarta delle sue undici gare in programma.Sinora sono sette le biathlete capaci di laurearsi campionesse olimpiche. La sola in grado di ripetersi è stata la slovacca d’importazione Anastasiya Kuzmina, che peraltro ha primeggiato in due edizioni consecutive, come testimoniato dall’albo d’oro.