Johannes Thingnes Boe si impone nella 10 km sprint di biathlon delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022: il norvegese domina davanti al transalpino Quentin Fillon Maillet, secondo, ed al fratello Tarjei, terzo. In casa Italia il migliore è Lukas Hofer, 14°. Bene anche Thomas Bormolini, 23°, e Dominik Windisch, 30°, con quest’ultimo che marca qualche punto importante per la mass start. Escluso dall’inseguimento di domani Tommaso Giacomel, 61°.

Wierer fa la storia: il suo fantastico bronzo in 160 secondi

11.01 - IL REPORT

Johannes Boe continua nella sua marcia trionfale e si prende la medaglia d'oro anche nella prova sprint. Dopo il primo posto nella staffetta mista e il bronzo nell'individuale, il cannibale norvegese sale sul podio un'altra volta. Argento per Quentin Fillon Maillet, bronzo per Tarjei Boe. Migliore degli italiani Lukas Hofer: 14°

10.57 - MEDAGLIE ASSEGNATE

Oro per J.BOE (il secondo in questa edizione), argento per FILLON MAILLET (il secondo in questa edizione), bronzo per T. BOE (seconda medaglia in questa edizione).

10.56 - L'ARRIVO DI HOFER, QUINTO SAMUELSSON

È 14esimo Lukas all'arrivo, che ha tenuto duro nel finale. Quinto posto per SAMUELSSON.

10.48 - NOOOOOO, L'ERRORE DI HOFER IN PIEDI!

4/5 per il nostro Lukas in piedi. Per lui adesso la previsione dice un posto tra i primi 15. Il podio è irraggiungibile.

10.46 - PODIO VIRTUALE

J. BOE al primo posto, FILLON MAILLET al secondo e T. BOE al terzo.

10.45 - GRANDE POLIGONO DI SAMUELSSON IN PIEDI

Trova lo zero in piedi lo svedese (dopo l'errore a terra). Al traguardo potrebbe inserirsi in top5.

10.42 - DELUSIONI PONSILUOMA E JACQUELIN

Lo svedese e il francese chiudono lontani dal podio.

10.40 - LO ZERO DI HOFER! LO ZERO DI HOFER A TERRA!

Bravissimo Lukas! Lo zero da terra è fondamentale per la seconda parte di gara. L'Italia c'è! WINDISCH 16esimo all'arrivo (ma perderà parecchie posizioni).

10.38 - GRANDIOSO FINALE DI TARJEI BOE

Terzo posto provvisorio per il fratellone di Johannes. Due norvegesi sul podio virtuale. In mezzo a loro FILLON MAILLET.

10.36 - LA SITUAZIONE

Errori per Samuelsson e Laegreid! Pesanti per entrambi. Quasi sicuri del podio J. BOE e FILLON MAILLET.

10.34 - SECONDO TEMPO PER FILLON MAILLET

Chiude secondo al traguardo il francese. È dietro a Johannes BOE.

10.32 - J. BOE PRIMO AL TRAGUARDO

Primo posto provvisorio per il norvegese. 24 minuti netti.

10.32 - È PARTITO LUKAS HOFER!

Parte il secondo italiano in gara.

10.30 - I PRIMI TEMPI AL TRAGUARDO

Ecco i primi tempi al traguardo: TSVETKOV davanti a tutti con un ottimo 24:41.

10.29 - SBAGLIA SMOLSKI IN PIEDI!

Non c'è la perfezione in casa SMOLSKI. Il bielorusso dovrebbe essere fuori dal giro delle medaglie.

10.27 - NOOOOOO! DUE ERRORI PER DOMINIK

Sbaglia due volte WINDISCH. La sua corsa per la medaglie finisce qua.

10.25 - FILLON MAILLET PERFETTO IN PIEDI

Grandioso poligono del francese: 5/5. Rientra in corsa per le medaglie. È secondo dietro a Johannes BOE.

10.24 - SBAGLIANO J. BOE E PIDRUCHNYI

Un errore a testa sia per il norvegese che per l'ucraino nel poligono in piedi.

10.22 - DOPPIO ZERO PER TSVETKOV!

10/10 per il russo! Nel mentre, buon primo poligono per Tarjei BOE.

10.20 - SMOLSKI PERICOLOSO!

Continua lo stato di fermo celestiale del bielorusso. Zero al primo poligono e terzo tempo provvisorio dietro a BOE e PIDRUCHNYI.

10.18 - LO ZERO DI DOMINIKKKK!

Zerooooooo per Windisch! Inizia bene il campione italiano.

10.17 - ERRORE PER FILLON MAILLET A TERRA

Errore pesante per il campione dell'inividuale. Tra poco c'è Dominik.

10.16 - BENE J. BOE E PIDRUCHNYI AL PRIMO POLIGONO

Il norvegese e l'ucraino escono con lo zero. Sono al primo e al secondo posto dopo il poligono a terra.

10.13 - TSVETKOV A SEGNO, SBAGLIANO LOGINOV E LATYPOV

Russia in agrodolce: perfetto TSVETKOV al poligono, errori pesanti invece per LOGINOV e LATYPOV.

10.12 - BOE È PARTITO FORTE, LENTO FILLON MAILLET

Sette secondi di ritardo per il francese dopo 900 metri. Tempone invece del norvegese: è primo.

10.10 - BENE DESTHIEUX AL POLIGONO, MALE NAWRATH

Primo poligono subito interessante: sbaglia il tedesco NAWRATH, preciso il francese DESTHIEUX.

10.08 - LOGINOV SCATENATO

Grande partenza del russo che si mette in testa dopo 900 metri. Nel mentre, parte Johannes Thingnes BOE.

10.06 - IL TEMPO AI 900 METRI

Davanti a tutti NAWRATH, dietro di lui il finlandese SEPPALA.

10.04 - TRA POCO ANCHE I BIG

Con il pettorale numero 10 Alexander LOGINOV, con il numero 16 Johannes Thingnes BOE e con il 18 Quentin FILLON MAILLET.

10.00 - SI PARTE

Il primo a partire è l'estone Kalev ERMITS, poi DESTHIEUX, ILIEV, NAWRATH e il cinese CHENG.

I FAVORITI

Ecco i pettorali dei super favoriti: Christiansen 8, Loginov 10, J. Boe 16, Fillon Maillet 18, Smolski 24, T. Boe 27, Jacquelin 34, Lægreid 40, Samuelsson 56.

IL PETTORALE DEGLI ITALIANI

In stagione, il miglior risultato raggiunto dall'Italia è un 7° posto di Lukas Hofer a Östersund. Questi i pettorali dei nostri: Dominik Windisch (20), Lukas Hofer (62), Tommaso Giacomel (74), Thomas Bormolini (92).

LE GARE IN ARCHIVIO

Quattro gare disputate finora. La staffetta mista è andata alla Norvegia, l'individuale femminile a Herrmann, l'individuale maschile a Fillon Maillet e la sprint femminile a Marte Roeiseland. Per l'Italia una medaglia: il bronzo di Dorothea Wierer nella sprint.

IL CALENDARIO DELLE OLIMPIADI

Questo è nel dettaglio il calendario delle gare giorno per giorno: Pechino 2022 entra nel vivo. Gli orari indicati sono quelli italiani.

