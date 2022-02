Per il biathlon i Giochi di Pechino 2022 proseguono con la sprint maschile, che di fatto chiuderà il programma relativo alle gare con partenza a intervalli. Vero che restano ancora tante competizioni da mandare in scena, ma saranno tutte in linea. La sprint, invece, si disputa contro il cronometro. La prova, ideata negli anni ’70, assegnerà il suo dodicesimo titolo olimpico, essendo entrata nel panorama a Cinque cerchi a partire dall’edizione di Lake Placid 1980.

L'Italia ha raccolto una medaglia nelle sprint olimpiche, peraltro proprio nell’ultima edizione disputata. A Pyeongchang 2018 arrivò il bronzo di Dominik Windisch, che si issò sul gradino più basso del podio grazie a un entusiasmante chilometro finale, durante il quale recuperò prepotentemente terreno sull’austriaco Julian Eberhard, relegato al quarto posto.

I FAVORITI

Ecco i pettorali dei super favoriti: Christiansen 8, Loginov 10, J. Boe 16, Fillon Maillet 18, Smolski 24, T. Boe 27, Jacquelin 34, Lægreid 40, Samuelsson 56.

IL PETTORALE DEGLI ITALIANI

In stagione, il miglior risultato raggiunto dall'Italia è un 7° posto di Lukas Hofer a Östersund. Questi i pettorali dei nostri: Dominik Windisch (20), Lukas Hofer (62), Tommaso Giacomel (74), Thomas Bormolini (92).

LE GARE IN ARCHIVIO

Quattro gare disputate finora. La staffetta mista è andata alla Norvegia, l'individuale femminile a Herrmann, l'individuale maschile a Fillon Maillet e la sprint femminile a Marte Roeiseland. Per l'Italia una medaglia: il bronzo di Dorothea Wierer nella sprint.

IL CALENDARIO DELLE OLIMPIADI

Questo è nel dettaglio il calendario delle gare giorno per giorno: Pechino 2022 entra nel vivo. Gli orari indicati sono quelli italiani.

Sorrisi Wierer e Ghiotto, Italia già a quota 10 medaglie

