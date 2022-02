È stata la Svezia a trionfare nella gara odierna. Linn Persson, Mona Brorsson, Hanna ed Elvira Oeberg hanno trascinato al successo la compagine svedese che, con l’uso di sei ricariche nel computo complessivo, si è imposta. Decisivo l’apporto delle due sorelle Oeberg, con Elvira che un solo errore nella sua frazione nel tiro ha fatto la differenza sugli sci chiudendo nei fatti i giochi per la conquista dell’oro.

Si tratta del primo metallo pregiato per la Svezia alle Olimpiadi Invernali in questa specialità al femminile. A completare il podio troviamo la Russia (1+7) a 12.0 e la Germania a 37.4. Grande prestazione di Uliana Nigmatullina, abile a minimizzare gli errori nelle serie di tiro (uno nella serie in piedi) e a resistere al possibile ritorno della squadra tedesca che con Denise Herrmann ha concluso a 25.4 dalla russa.

Nella top-5 troviamo Norvegia e Italia. Le norvegesi hanno fallito ancora una volta l’appuntamento con l’oro olimpico che, in maniera clamorosa, manca al medagliere storico (1 argento e 2 bronzi) e le responsabilità inevitabilmente ricadono sulla brutta seconda frazione di Tirill Eckhoff (2+5). Ci ha provato Marte Olsbu Roeiseland in chisurura a metterci una pezza (0+2), ma per il Team Norge c’è una medaglia di legno (2+8) a 50.7.

Per quanto riguarda le azzurre, si deve sottolineare in positivo la loro prestazione. Brava in apertura Lisa Vittozzi che con l’uso di solo due ricariche ha dato un ottimo lancio a Dorothea Wierer che ha portato a scuole tutte al poligono, con lo zero. Eccellente anche la prestazione della giovane Samuela Comola che con il suo 0+1 ha tenuto in linea di galleggiamento la selezione del Bel Paese per il podio. Ci ha provato poi Federica Sanfilippo a tenere botta (0+2), ma la differente velocità sugli sci ha fatto la differenza. Italia che ha chiuso a 1:33.1, vantando il miglior rendimento di tutte le formazioni nell’uso delle ricariche (0+5). Deludente la prestazione della Francia (2+10) in sesta piazza 2:13.0.

09.56 - ARRIVO!

Oro per la Svezia!!!! Argento per la Russia e bronzo per la Germania. Al quarto posto la Norvegia, quinta l'Italia!

09.53 - LE MEDAGLIE

La Svezia è d'oro. Terza medaglia olimpica per Elvira Oeberg. L'argento sarà della Russia, bronzo per la Germania.

09.50 - ULTIMO POLIGONO!

Solo un errore per Elvira Oeberg. Svezia medaglia d'oro. Dietro la Russia e la Germania si giocheranno l'argento. Italia troppo staccata dopo l'ultimo poligono.

09.47 - I DISTACCHI A 3KM DALLA FINE

Elvira Oeberg scatenata! Russia a 25" dalla vetta. Germania e Italia insieme a 43" dalla Svezia.

09.44 - PENULTIMO POLIGONO!

Molto precisa Elvira Oeberg. La Svezia vola verso l'oro. Dietro Russia e Italia! Sanfilippo con lo zero. Germania quarta. Bene anche Francia e Norvegia da dietro.

09.41 - QUARTA FRAZIONE, 1KM

Svezia prima, Italia staccata di 20 secondi, Russia a 26 secondi e Germania a 34". Fortissima Herrmann. Ha recuperato quasi tutto.

09.38 - ULTIMO CAMBIO

La Svezia cambia con 8 secondi su di noi. A 14 secondi la Russia. Germania staccata di 37". Norvegia a 1'15" dalla vetta.

09.35 - I DISTACCHI DOPO 5KM, TERZA FRAZIONE

Un terzetto lì davanti. Svezia, Italia e Russia. I distacchi sono minimi. Germania a 34 secondi dalla vetta. Francia e Norvegia accorciano da dietro.

09.32 - TERZA FRAZIONE, SECONDO POLIGONO

COMOLAAAAAAAA! Davanti a tutti c'è la nostra nazionale! Svezia a 1" da noi, Russia a 6 secondi con gli errori di Mironova.

09.30 - I TEMPI DOPO 3KM

Russia davanti. Dietro a 28 secondi la Svezia. Italia a 32". La Germania è staccata di oltre un minuto dalla vetta.

09.26 - TERZA FRAZIONE, PRIMO POLIGONO

Perfetta la Russia. Bene anche l'Italia, la Svezia e la Germania. Tra poco vi daremo i distacchi. Dietro possono tornare sotto Canada e Norvegia.

09.23 - I DISTACCHI NELLA TERZA FRAZIONE

Dopo 1km la Russia allunga senza pietà. Dietro Hanna Oeberg (Svezia) sta risucchiando la nostra Comola. Germania a 50" dalla vetta.

09.20 - SECONDO CAMBIO

La Russia cambia al primo posto. Dietro di 10" c'è l'Italia. Spazio a Samuela Comola. Poi Svezia a 27 secondi e Germania a 46. Al quinto posto la Repubblica Ceca. Al sesto il Canada. Indietrissimo sia Francia che Norvegia.

09.18 - I DISTACCHI AI 5KM

La Russia sta volando. Reztsova è davanti a tutte insieme a Dorothea. A 19" c'è la Svezia, a 38" la Germania.

09.15 - SECONDO POLIGONO, SECONDA FRAZIONE

GRANDIOSA DOROTHEA! Se ne va per prima! Dietro di lei Russia, Germania e Svezia. Crisi nera per la Norvegia.

09.12 - IL RILEVAMENTO AI 3KM

Wierer davanti a tutte. A 10 secondi la tripletta formata da Russia, Svezia e Germania. Finisce purtroppo la gara della Svizzera: Cadurish si è dovuta fermare per un problema fisico.

09.10 - SECONDA FRAZIONE, PRIMO POLIGONO

DOROTHEA C'È! Primo posto. Appena dietro Svezia e Germania. Russia a 14 secondi, Canada a 18 secondi. Male Bielorussia e Norvegia: dietro di oltre 20 secondi.

09.05 - SECONDA FRAZIONE, 1KM

Allunga la Svezia: +3" su Germania e Italia. Poi Russia, Francia e Norvegia a 13 secondi dalla vetta.

09.02 - PRIMO CAMBIO

Italia, Germania e Svezia cambiano all'unisono. In campo Dorothea Wierer. Dietro a 12 secondi c'è la Bulgaria; poi Norvegia a 14 secondi e Russia a 16 secondi.

09.00 - IL RILEVAMENTO AI 5KM

Italia (Vittozzi) davanti con Germania (Voigt) e Svezia (Persson). Norvegia staccata di 10 secondi. Francia e Russia a 12 secondi.

08.58 - PRIMA FRAZIONE, SECONDO POLIGONO

Grande Vittozzi. Italia davanti con Svezia, Germania, Norvegia e Austria. Più attardate Russia e Francia.

08.55 - PRIMA FRAZIONE, 3KM

Svezia in fuga. Dietro a 8 secondi ci sono Francia, Italia, Germania, Austria, Russia e tutte le altre.

08.52 - PRIMA FRAZIONE, PRIMO POLIGONO

Davanti ci sono Stati Uniti, Austria e Svezia. Bene anche l'Italia con Vittozzi che utilizza una sola ricarica. Un po' in difficoltà solo la Russia, ma niente di preoccupante. Un primo poligono tutto sommato abbastanza tranquillo. Tra poco i distacchi.

08.48 - PRIMA FRAZIONE, 1KM

Gruppo compatto. Aspettiamo le atlete al poligono.

08.45 - VIA! SI PARTE!

PARTITE! L'Italia schiera Lisa Vittozzi in prima frazione.

PERCORSO

Sei chilometri per frazione. Quattro frazioniste per nazione. Il meteo è buono: ottimo sole e poco vento.

IL CALENDARIO DEL BIATHLON A PECHINO

5 febbraio - staffetta mista REPORT

7 febbraio - 15km individuale femminile REPORT

8 febbraio - 20km individuale maschile REPORT

11 febbraio - 7.5km sprint femminile REPORT

12 febbraio - 10km sprint maschile REPORT

13 febbraio - 10km inseguimento femminile, 12.5 km inseguimento maschile REPORT FEMMINILE, REPORT MASCHILE

15 febbraio - 4x7.5km staffetta maschile REPORT

16 febbraio - 4x6km staffetta femminile

18 febbraio - 15km mass start maschile

19 febbraio - 12.5 km mass start femminile

