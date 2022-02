Sulle nevi del Zhangjiakou National Biathlon Centre, carabina e sci stretti saranno nuovamente protagonisti per la staffetta delle donne. Non ci sono variazioni di orario rispetto al programma originario: la gara prenderà il via domani alle 8.45 italiane (15.45 cinesi) e ci si augura che il freddo abbia un impatto meno devastante di quanto accaduto finora.

La formazione sarà la seguente: Lisa Vittozzi in lancio, seguita da Dorothea Wierer, Samuela Comola e da Federica Sanfilippo. Assetto a trazione anteriore, lo si potrebbe definire, anche se le prestazioni recenti a livello individuale di Vittozzi non sono state all’altezza di un’atleta del suo livello. La sappadina ha purtroppo fatto incetta di errori, soprattutto nelle serie a terra.

Ad

Finalmente Dorothea Wierer! Rivivi la gioia della premiazione

Pechino 2022 A cosa serve il nastro adesivo sui volti degli atleti di Pechino? 13/02/2022 A 11:03

In seconda frazione “Doro” che, dopo aver conquistato il bronzo nella sprint, ha visto sfumare nell’ultima serie un podio nell’inseguimento. L’altoatesina vorrà dare un contributo convincente alla causa in modo da mettere nelle migliori condizioni Comola e Sanfilippo di ben figurare.

Le favorite dovrebbero essere Norvegia e Francia, con le scandinave che dovranno fare a meno di Tandrevold (condizionata da un malore sul finire della pursuit) e avranno invece un quartetto formato da Knotten, Eckhoff, Lien e da Røiseland. Le transalpine rispondono con Bescond, Chevalier, Braisaz e Simon e il confronto sarà molto serrato. Attenzione poi alla Svezia, alla Germania e alla Russia che potrebbero sorprendere.

"Il poligono più importante di Dorothea", tutti pazzi per la Wierer in commento

IL CALENDARIO DEL BIATHLON A PECHINO

5 febbraio - staffetta mista REPORT

7 febbraio - 15km individuale femminile REPORT

8 febbraio - 20km individuale maschile REPORT

11 febbraio - 7.5km sprint femminile REPORT

12 febbraio - 10km sprint maschile REPORT

13 febbraio - 10km inseguimento femminile, 12.5 km inseguimento maschile REPORT FEMMINILE, REPORT MASCHILE

15 febbraio - 4x7.5km staffetta maschile REPORT

16 febbraio - 4x6km staffetta femminile

18 febbraio - 15km mass start maschile

19 febbraio - 12.5 km mass start femminile

Wierer fa la storia: il suo fantastico bronzo in 160 secondi

COME SEGUIRE TUTTE LE GARE DELLE OLIMPIADI: ABBONATI A DISCOVERY+ IN OFFERTA SPECIALE

SEGUI IN DIRETTA TUTTE LE EMOZIONI DELLE OLIMPIADI INVERNALI DI PECHINO 2022 SU DISCOVERY+. Offerta incredibile con l'abbonamento annuale a 29,90€ invece di 69,90€. Potrete seguire tutte, ma proprio tutte, le gare dei Giochi di Pechino Livestreaming o rivederli On demand. Inoltre, tutte le emozioni degli altri eventi targati Eurosport a cominciare dalla nuova stagione di ciclismo, il Roland Garros, US Open e molto altro ancora, oltre alla possibilità di accedere anche alla sezione Enterteinment del mondo Discovery.

Sport Explainer: alla scoperta del biathlon

Pechino 2022 Roeiseland ingiocabile, oro anche nell'inseguimento! Wierer 6a 13/02/2022 A 09:48