Continuano le gare di biathlon alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Sulle nevi cinesi è tempo della staffetta maschile 4×7.5 km, che anticipa di due ore e mezza per evitare il grande freddo (alle ore 7.30 e non alle 10.00). In casa Italia c’era un unico dubbio, ed era quello che riguardava il quarto membro del quartetto. Le opzioni erano Tommaso Giacomel e Didier Bionaz ed è stato scelto il primo. La squadra azzurra sarà quindi così composta: Thomas Bormolini in prima frazione, Giacomel in seconda, Sulle nevi cinesi è tempo della staffetta maschile 4×7.5 km, che anticipa di due ore e mezza per evitare il grande freddo (alle ore 7.30 e non alle 10.00). In casa Italia c’era un unico dubbio, ed era quello che riguardava il quarto membro del quartetto. Le opzioni erano Tommaso Giacomel e Didier Bionaz ed è stato scelto il primo. La squadra azzurra sarà quindi così composta: Thomas Bormolini in prima frazione, Giacomel in seconda, Lukas Hofer in terza e Dominik Windisch in chiusura.

Conquistare il podio sarà davvero molto difficile. Sulla carta sembrano infatti troppo forti Paesi come la Norvegia, che schiererà il quartetto formato da Sturla Laegreid, Tarjei Boe, Sulla carta sembrano infatti troppo forti Paesi come la Norvegia, che schiererà il quartetto formato da Sturla Laegreid, Tarjei Boe, Johannes Boe e Vetle Christiansen, la Francia, al via con Fabien Claud, Emilien Jacquelin, Simon Desthieux e Fillon Maillet, e la Russia (Said Khalili, Alexander Loginov, Maksim Tsvetkov e Eduard Latypov). Il quarto posto pare invece già più raggiungibile, ma bisognerà fare attenzione soprattutto alla Germania, alla Bielorussia e all’Ucraina.

08.13 - TERZA FRAZIONE: 900 METRI

La Francia perde 38 secondi dalla Russia. Italia e Bielorussia sempre insieme, però non guadagnano. Perde un pochettino la Germania con Doll. Risale invece la Norvegia.

08.10 - SECONDO CAMBIO

La Russia cambia con 36" sulla Francia. Dietro Italia e Bielorussia a 1'12" dalla vetta. Dietro la Germania a soli 11 secondi da noi. Norvegia a 1'47" dai russi.

08.07 - 5.9KM SECONDA FRAZIONE

La Russia comanda con 25 secondi sulla Francia. Dietro Italia e Bielorussia a 1'09" dalla vetta. Germania quinta a 11 secondi dal podio. Norvegia staccata di quasi 100 secondi dal primo posto. Più dietro Slovenia, Canada e Austria.

08.04 - SECONDA FRAZIONE: SECONDO POLIGONO

La Russia riparte al primo posto nonostante due errori. Bene la Francia, seconda a 18 secondi. Terza la Bielorussia e quarta l'Italia con un Giacomel falloso ma bravo con le ricariche. Germania e Norvegia più staccate. Crollano tutte le altre. Poligono veramente selettivo.

08.01 - 3.4 KM SECONDA FRAZIONE

Russia prima. Francia e Bielorussia staccate di 28 secondi. Italia al quarto posto a 14" dal podio. Dietro risalgono Germania, Norvegia, Canada, Austria e Ucraina. Sono a 21 secondi dal nostro Giacomel.

07.58 - SECONDA FRAZIONE: PRIMO POLIGONO

Perfetta la Russia. Dietro bene anche la Bielorussia. Francia al terzo posto (22 secondi). Quarta l'Italia a -15" dal podio. Quinta la Germania, poi anche Norvegia a inseguire. Crolla la Svezia. Tra poco i distacchi.

07.55 - 1.5KM SECONDA FRAZIONE

Situazione invariata rispetto all'ultimo aggiornamento. Aspettiamo gli atleti al primo poligono (terzo totale).

07.53 - SECONDA FRAZIONE: 900 METRI

Loginov (Russia) forza il ritmo. Dietro risale la Francia. Bielorussia terza. Italia al quarto posto a 23 secondi dal podio. Svezia a 43 secondi dalla vetta, Norvegia a 50".

7.50 - IL PRIMO CAMBIO

Russia e Bielorussia davanti a tutti. Francia terza a 8 secondi. Italia e Cina insieme a 20 secondi dal podio. Svezia a 38 secondi, Norvegia e Germania a 40 secondi dalla testa.

07.48 - I DISTACCHI DOPO 5.9KM

Russia, Bielorussia e Francia davanti. Un terzetto. Bormolini quarto, la Cina quinta. Ucraina in difficoltà, Svezia all'ottavo posto. La Norvegia paga 39 secondi dalla vetta.

07.45 - SECONDO POLIGONO

Bravissimo Claude! Francia in testa insieme alla Russia e all'Ucraina. Ci sono anche la Bielorussia e l'Italia. Slovenia settima. La Germania si salva, la Norvegia si becca il giro di penalità.

07.42 - 4.2KM

Arrivano 10 squadre insieme al secondo poligono. La Francia è tornata sotto.

07.40 - PRIMO GIRO: 3.4KM/7.5KM

Un gruppetto di 7 atleti lì davanti. Ci sono Italia, Norvegia, Russia, Svezia, Germania, Svizzera ed Estonia. La Francia è staccata di 16 secondi.

07.37 - IL PRIMO POLIGONO

Lo zero di Thomas Bormolini. Insieme a lui, al comando, Svizzera, Estonia, Norvegia, Svezia, Germania e Russia. Male la Francia. Tra poco vi daremo i distacchi.

07.34 - 1.5KM/7.5KM PRIMA FRAZIONE

Il gruppo è compatto. Tutte le nazioni favorite sono lì davanti.

07.30 - PARTITI!

Si parte con la staffetta mista maschile. 21 squadre al via. Ogni atleta dovrà percorrere 7.5km. Tutti spareranno per due volte: una a terra, una in piedi.

ECCO LE POSIZIONI DEGLI AZZURRI

Bormolini al lancio, Giacomel in seconda frazione, Hofer in terza e Windisch in quarta.

PREVISIONI?

Norvegia e Francia andranno per la medaglia d'oro. Alle loro spalle: Russia, Germania, Svezia e Italia. Outsider? Il Canada.

IL CALENDARIO DEL BIATHLON A PECHINO

5 febbraio - staffetta mista REPORT

7 febbraio - 15km individuale femminile REPORT

8 febbraio - 20km individuale maschile REPORT

11 febbraio - 7.5km sprint femminile REPORT

12 febbraio - 10km sprint maschile REPORT

13 febbraio - 10km inseguimento femminile, 12.5 km inseguimento maschile REPORT FEMMINILE, REPORT MASCHILE

15 febbraio - 4x7.5km staffetta maschile

16 febbraio - 4x6km staffetta femminile

18 febbraio - 15km mass start maschile

19 febbraio - 12.5 km mass start femminile

SEGUI IN DIRETTA TUTTE LE EMOZIONI DELLE OLIMPIADI INVERNALI DI PECHINO 2022 SU DISCOVERY+.

