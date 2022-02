E' durata pochissimi minuti la staffetta svizzera sulle nevi di Zhangjiakou (Cina): purtroppo la prima frazionista elvetica, Irene Cadurisch, si è dovuta fermare dopo una caduta. Un problema respiratorio l'ha costretta a uscire di scena in barella ed essere trasportata al Medical Station (le sue condizioni sono stabili), facendo di conseguenza terminare anticipatamente la gara per la squadra elvetica.

Paura per Cadurisch: la svizzera cade e viene portata via in barella

La 30enne elvetica, alla sua prima gara in queste Olimpiadi, era già in difficoltà prima di doversi fermare: si trovava infatti in ultima posizione dopo la prima sessione di tiro, con due errori. Portata via in barella, l’atleta è stata soccorsa con sollecitudine. Secondo RSF, l'atleta sarebbe in condizioni stabili.

