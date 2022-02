Domani in quel di Pechino scatterà il programma del Biathlon per ciò che riguarda questi Giochi. Si partirà con la staffetta mista, disciplina nella quale ogni nazione potrà schierare due donne nelle prime due frazioni e due uomini nelle due di chiusura.. Rispetto all'ultimo quartetto di bronzo però non ci sarà Dominik Windisch , sostituito da Thomas Bormolini.