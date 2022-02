Biathlon

Olimpiadi invernali Dorothea Wierer: "Milano-Cortina 2026? Non credo ci sarò, bisogna essere realisti"

Pechino 2022 - Dorothea Wierer amara dopo il 22esimo posto nella mass start delle Olimpiadi invernali annuncia che non ci sarà nel 2026 ai Giochi in casa a Milano-Cortina: "Tutti sognano di fare un'Olimpiade a casa, ma credo che non ci arriverò, bisogna essere realisti"

00:00:26, 35 minuti fa