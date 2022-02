Dorothea Wierer è l'atleta di punta dell'Italia del biathlon alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. La nazionale italiana nel corso dell'ultimo quadriennio ha ricavato grandi soddisfazioni in questo sport, soprattutto grazie alla 31enne di Rasun , che ha conquistato, tra l'altro, due sfere di cristallo e un paio di ori ai Mondiali di Anterselva 2020.

All'azzurra manca soltanto il titolo olimpico nel suo già ricco palmares. Nelle precedenti edizioni, la rincorsa verso l'oro ai Giochi Olimpici si è rivelata una vera e propria maledizione per Wierer. Perciò, a Pechino 2022 è arrivato il momento di sfatare il tabù olimpico a livello individuale. Gli ultimi presupposti sono apparsi molto buoni, con il successo nell'ultima gara di Coppa del Mondo prima delle Olimpiadi

Pechino 2022 Dorothea Wierer: combinazione vincente di lavoro, stile e divertimento 01/02/2022

Quando gareggia Dorothea Wierer?

Sabato 5 febbraio, staffetta mista (ore 10:00 italiane)

Lunedì 7 febbraio, 15 km individuale femminile (ore 10:00 italiane)

Venerdì 11 febbraio, 7,5 km sprint femminile (ore 10:00 italiane)

Domenica 13 febbraio, 10 km inseguimento femminile (ore 10:00 italiane)

Mercoledì 16 febbraio, staffetta femminile (ore 8:45 italiane)

Sabato 19 febbraio, 12,5 km mass start femminile (10:00 italiane)

Quante medaglie ha vinto alle Olimpiadi?

Dorothea Wierer ha conquistato due medaglie alle Olimpiadi Invernali, entrambe di bronzo nella staffetta mista. Dunque, la due volte vincitrice della sfera di cristallo non è mai salita sul podio olimpico in nessuno dei format individuali.

Si presenta a Pechino 2022 con maggiore esperienza e una bacheca molto più ricca di premi. Il programma di gare è molto fitto e Wierer può nutrire speranze di medaglia in quasi tutte le prove a cui partecipa, alcune di esse con una quotazione maggiore (individuale), altre meno. L'importante è farsi trovare in una buona condizione fisica in una sede di gara molto complicata, dove tutto può succedere.

Dorothea Wierer: "Per vincere devi andare oltre i tuoi limiti"

A quante Olimpiadi ha partecipato Dorothea Wierer?

Quella di Pechino 2022 si tratta della terza presenza di Dorothea Wierer alle Olimpiadi Invernali. Come detto in precedenza, sia a Sochi 2014 che a PyeongChang 2018 è salita sul terzo gradino del podio nella staffetta mista. Arriva all'edizione cinese dei Giochi Olimpici con una condizione in crescita, dopo un lieve calo prestazionale tra la scorsa annata e l'inizio della nuova stagione.

Wierer profeta in patria nella mass start! La vittoria in 2'

