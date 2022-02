Di tutti i partenti solo lui e il vincitore Quentin Fillon Maillet hanno trovato percorso netto al poligono, centrando 20 obiettivi su 20, iniziando a materializzare il sogno di un bronzo olimpico. Bastano pochi secondi nel finale però per far sfumare tutto: tre contendenti in 40 secondi per due sole medaglie disponibili. Dopo l’ultimo poligono, nella prima parte del giro, Hofer perde subito contatto dal russo Eduard Latypov e dal norvegese Tarjei Boe, anche a causa di un forte vento laterale, dicendo definitivamente addio al bronzo.

Niente podio, niente medaglia, ma come detto, una gara unica: quella di Lukas Hofer è la migliore prestazione di un atleta azzurro in una gara a inseguimento ai Giochi Olimpici, nonché il suo miglior risultato personale di sempre in una specialità individuale olimpica.

"Rimane la buona performance fatta durante la gara, perché trovare lo zero oggi non era facile. Oggi ho trovato anche una bella condizione fisica, la stessa della gara di ieri - dice Hofer - Nella Coppa del mondo il quarto posto vuol dire una bella gara, qua vuol dire la medaglia di legno. Da una parte una grande delusione di aver sfiorato la medaglia, che sto cercando ormai da un po’. Guardo avanti, prendo il meglio per ripartire verso le prossime gare.”

Poi analizza meglio quanto successo:

“La pista cambiava poco oggi, visto che partivamo tutti insieme, rispetto a ieri che con un numero alto gli ultimi giri erano abbastanza lenti. neve dura, ma lo si sapeva. Son partito con un bellissimo ricordo di qualche anno fa a Oberhof dove, in condizioni simili, avevo beccato quattro zeri ed ero arrivato terzo. Nella sprint sapevo a cosa andavo incontro con quella neve, infatti ho fatto una grande prestazione visto che sono stato il primo con il pettorale dal 50 in su”.

Lukas Hofer arriva ai Giochi Olimpici con la consapevolezza che la stagione che ha alle spalle non è una delle migliori, condizionata da alcuni infortuni:

“Oggi ho fatto tutto il possibile sciando con tanta grinta dal primo all’ultimo giro e purtroppo è mancato quel poco che mi ha negato il podio. Chi ha seguito la stagione - continua - sa che tra infortuni alla spalla, che sarà da risolvere a fine stagione, e problemi vari la salute era la cosa più importante. Ho saltato Oberhof per riprendere condizione, ho riavuto dei problemi muscolari qui in Cina ma ora sono contento di ritrovare il Lukas che conosco. Ora bisogna crederci fino all’ultima gara. La mass start aprirà un nuovo libro da scrivere, in cui ci crederemo fino alla fine e fino all’ultimo metro”.

Gli altri azzurri in gara erano Dominik Windisch e Thomas Bormolini, che concludono la prova rispettivamente in 26a e 33a posizione.

Per Fillon Maillet invece questa è la quarta medaglia olimpica, eguagliando così Ole Einar Bjoerndalen per numero di medaglie vinte in una singola edizione.

