Dopo un giorno di riposo, il biathlon si appresta a vivere la seconda gara dei Giochi di Pechino 2022. Si tratta della 15 km femminile, che torna in testa al calendario olimpico dopo sedici anni. In passato era infatti usanza assegnare il primo titolo individuale proprio tramite questo format, ma la sequenza delle prove è stata cambiata a Vancouver 2010. Per l’edizione corrente si è invece tornati all’ordine usato a Torino 2006.

Lo scorso anno, a Pokljuka, la medaglia d’oro iridata venne conquistata dalla ceca Marketa Davidova davanti alla svedese Hanna Öberg e alla norvegese Ingrid Landmark Tandrevold, rispettivamente argento e bronzo.

09.45 - Le italiane

In gara per l’Italia Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Federica Sanfilippo e Michela Carrara. Nella stagione in corso, il miglior risultato di un’italiana in una 15 km è il 5° posto di Dorothea Wierer ad Anterselva.

09.40 - I risultati stagionali

Nella stagione in corso si sono disputate 2 individuali in cui si sono imposte due atlete diverse e sono complessivamente salite sul podio sei differenti donne. Il 27 novembre a Östersund si è affermata Marketa Davidova davanti a Lisa Theresa Hauser e Denise Herrmann, il 21 gennaio ad Anterselva invece ha primeggiato Justine Braisaz-Bouchet, precedendo Julia Simon e Mona Brorsson.

Dunque sinora sul podio delle individuali hanno sventolato le bandiere di cinque nazioni. L’unica in grado di raccogliere più di una top-three è la Francia (1-1-0). Per il resto, hanno fatto compagnia al Paese transalpino anche Repubblica Ceca (una vittoria), Austria (un secondo posto), Germania e Svezia (una terza piazza a testa).

09.30 - Benvenuti all'individuale femminile

Il calendario di martedì 7 febbraio

Il recap del day2

Il calendario completo

Wierer: "Ho faticato sugli sci, avevo le gambe congelate"

