Biathlon

Olimpiadi invernali - La Russia butta via l'oro, la Norvegia ringrazia: gli highlights della staffet

Finale clamoroso nella staffetta maschile di biathlon alle Olimpiadi di Pechino 2022. La Russia è praticamente perfetta per tre frazioni e mezzo, ma all'ultimo poligono Eduard Latypov va in tilt e getta al vento un minuto di vantaggio. Ringraziano Francia e soprattutto Norvegia, che dopo una gara in rincorsa si prende un oro ormai insperato.

00:02:56, un' ora fa